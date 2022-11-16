Tử vi ngày 16/11/2022: 3 con giáp phúc lộc song hành, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, tài sản tăng vọt

Người tuổi Dậu có tính cách hoạt bát, đáng yêu nên được mọi người xung quanh quý mến. Trong công việc, con giáp này luôn chủ động, làm việc có hiệu quả. Họ mang đến nhiều lợi ích trong công việc nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Tuổi Dậu có thể tận dụng cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể tăng thu nhập nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh nhờ uy tín có thể mở rộng được các mối quan hệ hợp tác. Quý nhân xuất hiện cũng giúp bản mệnh có thể tìm được đường làm giàu đúng đắn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, thứ 4 (16/11) này, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình trong ngày cuối tuần. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như "gia vị" cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Mão

Trong ngày hôm nay 16/11, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.