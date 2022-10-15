Tử vi ngày 16/10:  3 con giáp hứng trọn lộc Trời, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài 

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 08:14

May mắn liên tục nở rộ với 3 con giáp sau đây, chuyện làm ăn hay đường tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình cởi mở, dễ gần và rất hòa đồng. Họ là bậc thầy trong giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất kiên trì trong công việc. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự bền bỉ và tích cực. Người tuổi Tỵ hành động chắc chắn, nói được làm được. Vì vậy, họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên tạo điều kiện.

Tử vi ngày 16/10:  3 con giáp hứng trọn lộc Trời, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 16/10, con giáp tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân. Trong khi đó, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận, bổng lộc cho bản thân mình. Thành công của con giáp này trong thời điểm hiện tại cũng tạo tiền đề cho tương lai may mắn, tốt đẹp. Con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng nhiều, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách lanh lợi, chăm chỉ, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, không ngại khó khăn vất vả mà luôn lấy đó làm động lực để ngày càng tiến bộ hơn. Đây là con giáp hay phải đối mặt với người gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo giữ quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Và trong người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này.

Tử vi ngày 16/10:  3 con giáp hứng trọn lộc Trời, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 16/10, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Lúc này, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Tử vi ngày 16/10:  3 con giáp hứng trọn lộc Trời, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Song tử vi học có trong ngày 16/10, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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