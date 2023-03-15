Tử vi ngày 15/3/2023: 3 tuổi có Tài Thần 'chống lưng', gom bạc thu vàng mỏi tay, làm đâu thắng đó, tiền về đếm không xuể

Tử vi dự đoán vào ngày 15/3 này, 3 con giáp sau có lộc có tài nhiều vô số kể, làm ăn buôn bán càng thêm thuận lợi.
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Tuổi Hợi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Họ sống chân thành và đối xử tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý.
Dù gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm tai qua nạn khỏi. Trong cuộc sống, con giáp này giàu nghị lực vươn lên, khó khăn cũng không nản.
Vào ngày 15/3 này, người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu. Họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui.
Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha.
Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.
Bước vào ngày 15/3 này, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.
Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân trong tháng 3 này sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. Tuy sự nghiệp có bước phát triển nhưng người tuổi Thân cần quan tâm, chú ý đến sức khỏe của bản thân.
Con giáp này có thể sẽ mắc bệnh đường tiêu hóa, hô hấp. Vì vậy, hãy tăng cường tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống.
Tuổi Thìn
Vào ngày 15/3 này là thời điểm may mắn với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc người làm nghề tự do lại có nhiều cơ hội phát triển hứa hẹn đặt ra trước mắt.
Chính Tài và Thực Thần chính là dấu hiệu minh chứng cho điều đó. Bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận hoặc tiền lương đến từ những mối làm ăn, hợp tác từ trước đó. Điều này đem lại động lực lớn lao cho bạn.
Trong chuyện tình cảm, nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm đầu và cuối tuần, đặc biệt là với nữ mệnh.
Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn.
Tình cảm của người đã có đôi có cặp dù đôi khi vẫn có những quãng trầm nhưng về cơ bản là ổn định. Bạn hiểu rằng dù giận nhau đến đâu, hai người cũng vẫn phải quan tâm đến nhau, chiến tranh lạnh chỉ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện.
Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.