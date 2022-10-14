Tử vi ngày 15/10: 3 con giáp phất lên nhanh chóng, thoát kiếp đói nghèo, đầu tháng lận đận, giữa tháng lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. Ngày 15/10 sao tốt chiếu mệnh, tài lộc, đây là thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tý thường công thành danh toại vào giai đoạn giữa tháng 10, họ biết nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Tuy nhiên đến một giai đoạn nào đó, tuổi Tỵ lại không được vận may mỉm cười nên họ phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Dù gặp phải hoàn cảnh gì, tuổi Tỵ vẫn vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây do quá chăm lo công việc khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 15/10 mọi sóng gió sẽ vượt qua được, ngoài ra cuộc sống sẽ có những ngã rẽ bất ngờ giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận. Từ lúc này, tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, không những thế họ còn có quý nhân phù trợ, thua keo này liền được hỗ trợ để bày keo khác, nhìn chung cuộc sống đáng mong chờ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn "khổ tận cam lai" cuối cùng cũng đến giúp tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm trước những giông bão đã qua. Tử vi học có nói, ngày 15/10, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có. Chính vì vậy, tuổi Sửu hãy cố gắng kiên nhẫn và chuẩn bị đón đợi những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.