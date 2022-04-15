Tử vi ngày 15/04/2022 của 12 con giáp: Các con giáp được NGỌC HOÀNG ưu ái nhất?

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tam hội cục giúp sức đem lại cho người tuổi Tý nhiều cơ hội để khắc phục sai lầm trước nay. Những thành công thu được trong hiện tại chính là câu trả lời cho việc bản mệnh đã đi đúng hướng và có sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tử vi ngày mới cho biết bản mệnh nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền dưới sự nâng đỡ của Thiên Tài.

Vận trình tình cảm hài hoà. Sức quyến rũ đặc biệt giúp người tuổi này nhanh chóng nhận được sự mến mộ, để ý từ những người xung quanh. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Sửu

Hình hại đặc quyền khiến cho người tuổi Sửu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ. Lúc này đòi hỏi bạn phải hiểu tình hình và cần bình tĩnh, kiên nhẫn hơn chứ không phải nổi nóng, ăn nói hồ đồ và làm hỏng việc.

Kiếp Tài đưa tới rất nhiều các chi tiết nhỏ góp mặt vào các vấn đề trong ngày hôm nay, tuy nhiên, tuổi Sửu muốn yên bình thì đừng quá quan tâm đến chúng. Những thứ lặt vặt như thế sẽ tự khắc đâu vào đấy, do đó, bạn chỉ nên tập trung nhiều vào bức tranh tổng thể mà thôi.

Tuổi Sửu phải hiểu tình hình và cần bình tĩnh, kiên nhẫn hơn chứ không phải nổi nóng, ăn nói hồ đồ và làm hỏng việc.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là yếu tố thời tiết cũng khiến bạn dễ mỏi mệt, uể oải hơn. Hãy thử những bài tập nhẹ nhàng để thay đổi trạng thái, đừng nằm quá lâu sẽ khiến bạn trông rất thiếu đi sức sống.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, Tị Dần Tương Hại báo hiệu những chuyện chẳng lành có thể xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Dần. Bản mệnh có điềm báo thị phi bủa vây, những lời đồn đoán vô căn cứ do tiểu nhân gây ra khiến cho bản mệnh phải gánh chịu những áp lực vô hình song có sức sát thương rất lớn.

Lại thêm Thương Quan cản trở, uy tín của những chú Hổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họa thị phi lần này và có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể lấy lại được niềm tin với mọi người. Thế nhưng đừng quá hoang mang, cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn những người bạn bè thân thiết sẽ hiểu bạn là người ra sao và giúp bạn chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Ngày ngũ hành sinh xuất, tranh cãi giữa bạn và người ấy chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện chẳng có gì nếu 2 người lắng nghe ý kiến của đối phương, song cả hai quá hiếu thắng và muốn chứng tỏ bản thân mình nên đã khiến cho tình cảm bị xếp xuống thứ yếu, cuối cùng tự làm tổn thương lẫn nhau.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Sự xuất hiện của Thiên Quan không cho phép con giáp này được đưa ra bất cứ quyết định nóng vội nào. Đối với những nhiệm vụ bất khả thi, đừng vì sợ mất lòng mà nhận lấy rồi lại không thể hoàn thành.

Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Đôi lứa yêu nhau cãi vả thường xuyên vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Vả lại, người trong cuộc không có ý muốn lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm tiếng nói chung nên khó lòng dung hoà được tình yêu này.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong từng quyết định tài chính nếu không muốn để lại hậu quả dài lâu.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Thìn

Ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Thìn khá mong manh, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Thực ra một phần là vì bạn thiếu kế hoạch nên dễ bị sao nhãng mà thôi, mỗi khi bạn có chiến lược và mục tiêu cụ thể thì tránh được việc lãng phí thời gian cho những việc không đâu.

Sự nhạy cảm khiến tuổi Thìn cảm thấy những dấu hiệu không ổn dưới sức ảnh hưởng của Tỷ Kiên, bạn không vui vẻ cho lắm với mọi việc diễn ra ngày hôm nay. Bạn thậm chí quay lưng với những người vốn đồng hành với mình. Nên kiềm chế cảm xúc và đừng vượt qua các ranh giới trong ứng xử với mọi người nhé.

Thổ khí vượng cho thấy việc tập luyện là cần thiết đối với tuổi Thìn nhưng đừng vì thế mà chọn những bài tập quá sức bạn nhé. Hãy lường sức mình và ưu tiên bài tập nhẹ nhưng hiệu quả, phù hợp nữa nhé.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Chính Ấn nâng đỡ mang đến cho những chú Rắn khá nhiều vận may trên đường công danh. Mọi kế hoạch và dự định đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này nên không có vấn đề gì cần lo lắng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn. Khả năng cân bằng tốt thời gian dành cho công việc và gia đình giúp tình cảm lứa đôi vẫn duy trì được những cảm xúc mới mẻ. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân sau những lần tìm hiểu không thành.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Đam mê kiếm tiền không mãnh liệt như trước bởi bản mệnh chỉ muốn sống cuộc sống bình yên lúc này.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Ngọ



Tam Hội xuất hiện trong tử vi ngày 15/4/2022 của người tuổi Ngọ nhắc nhở con giáp này chớ nên bỏ qua những cơ hội thể hiện bản thân trong ngày hôm nay. Bạn càng chăm chỉ bao nhiêu thì lợi nhuận thu về càng nhiều bấy nhiêu, cơ hội thăng tiến cũng càng rộng mở. Quý nhân sẽ rộng lòng trợ giúp mọi cố gắng của bạn.

Lại thêm cát thần Thiên Tài độ mệnh, con giáp này có được những cơ hội khởi phát về tài lộc, tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Nhiều người làm kinh doanh buôn bán có được mối hàng mới, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào trong tay.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không hanh thuận. Tử vi ngày mới dự đoán tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với những tình huống khó xử, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Đối với những vấn đề nan giải, đừng vội chấp nhận hay đầu hàng khi chưa nỗ lực tìm cách giải quyết.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đời sống gia đình luôn được hạnh phúc, viên mãn nhanh chóng trở thành ước muốn của biết bao nhiêu người. Dù công việc bận rộn đến đâu thì bản mệnh cũng không quên dành thời gian để ở cạnh những người thân yêu.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Tài chính chững lại dễ đưa con giáp này vào tình cảnh lao đao.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Thân

Tam Hội khuyên người tuổi Thân nên dành ngày này để ở bên những người mang lại cho bạn những rung cảm tích cực nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thể tạm hoãn các vấn đề thực tế lại và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân trong gia đình hay bạn bè, cho đến khi mọi việc ổn thỏa.

Thực Thần mang tới tín hiệu vui trong mối quan hệ, người tuổi Thân hãy ở bên bạn bè và cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện vui vẻ. Những khoảnh khắc thư giãn này sẽ giúp tinh thần bạn được xoa dịu, khiến tâm trạng bạn được thoải mái hơn rất nhiều.

Thổ - Kim tương sinh hậu thuẫn rất nhiều cho uy tín của bản mệnh, nhất là trong giao dịch liên quan tới tiền bạc, bạn luôn cố gắng giữ chữ tín cho dù bản thân có phải chịu thiệt thòi một chút so với người khác đi chăng nữa.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Dậu

Tam Hợp cục độ mệnh giúp khai thông vận tình duyên của người tuổi Dậu. Con giáp này dù đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Đặc biệt, người độc thân chắc chắn sẽ nhận được nhiều tín hiệu từ những đối tượng xung quanh, bạn có thể từ từ tiếp xúc, tìm hiểu và lựa chọn cho mình người phù hợp nhé.

Với các cặp đôi, tình cảm của hai bạn được gia đình ủng hộ. Vợ chồng đồng lòng, gia trạch hài hòa êm ấm. Hạnh phúc hiện tại của bạn tuy đơn giản nhưng là điều bao người mơ ước nên hãy cố gắng giữ gìn bạn nhé.

Con giáp này dù đi đến đâu cũng được hoan nghênh.

Ở phương diện sự nghiệp, những chú Gà được Thiên Ấn chiếu mệnh nên đạt được những bước tiến rất đáng kể, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhất định phải cẩn trọng trong công việc của mình, nhớ phải giữ bí mật những điều cần thiết, đừng để Tỷ Kiên có thể dễ dàng làm tổn thương đến bạn. Đừng vội vàng, bốc đồng khi giải quyết mọi vấn đề, sự cẩn trọng và chu đáo rất cần thiết lúc này.

Có thể có quá nhiều điều không mong muốn cùng xảy ra khiến bạn nghĩ rằng mình đang xui xẻo nhưng thực ra nếu suy xét kỹ bạn sẽ hiểu rằng những sai lầm hiện tại đều xuất phát từ những việc bạn thiếu cẩn thận, quá tin người, hay thiếu kiến thức từ trong quá khứ mà thôi.

Theo Lịch Vạn Niên, trong ngày thứ 6 này nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Đông Nam, hoặc hướng Tài thần: Hướng Bắc.

Tử vi hàng ngày 15/4/2022 của tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Con giáp này cứ hãy an tâm và thoải mái vì sắp tới sẽ nhận được khá nhiều tin vui liên quan tới công việc của mình. Tuy nhiên, vẫn có hoạ tiểu nhân đeo bám nên tuổi Hợi phải đặc biệt cẩn trọng trong quá trình ngoại giao.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Cuộc sống gia đình trở nên hài hoà, ấm êm nhờ tình cảm chân thành và cách quan tâm đúng mực mà những người trong cuộc đã dành cho nhau. Chưa hết, các cặp đôi còn dành cho nhau sự cảm thông và bao dung cần thiết.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thu nhập được cải thiện trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của những người này.

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