Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp: Dậu được trời ban vô số lộc lá, Tỵ tiền đổ ào ào về túi, Tuất đào hoa vượng phát

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 16:05

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 3 tuổi này phú quý rộn ràng, giàu sang trong tay, hưởng hết tài lộc của thiên hạ.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bỏ lỡ người mình yêu, bạn chọn công việc.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay luôn vững tin vào công việc bạn lựa chọn.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm vẫn vẹn nguyên, cả hai dù không thể ở cạnh nhau. 

Tài lộc: Giữ tiền và chi tiêu hợp lí, ai cũng tin tưởng bạn.

Sức khoẻ: Dành thời gian cho giấc ngủ sâu.   

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp: Dậu được trời ban vô số lộc lá, Tỵ tiền đổ ào ào về túi, Tuất đào hoa vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ nổi tiếng là người chú ý đến tiểu tiết và theo đuổi sự hoàn hảo. Họ không chỉ lý trí và điềm tĩnh mà còn giỏi phân tích vấn đề và tỉ mỉ trong mọi việc. Những người sinh ra dưới bản mệnh này thường được biết đến là người thông minh, chăm chỉ và làm việc theo kế hoạch, mục tiêu rõ ràng.

Khoảng thời gian từ ngày 14/12, do cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Tỵ có thể "gặp được" cơ hội nghề nghiệp mới. Những nỗ lực và trí thông minh của con giáp này sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, có thể họ sẽ được đề nghị tham gia vị trí hoặc dự án mới. Vận may tài chính của người tuổi Tỵ cũng sẽ dần tăng lên và cách quản lý tài chính của họ cũng được nâng tầm. 

Thời gian này, người tuổi Tỵ nên duy trì những ưu điểm vốn có, dám chấp nhận rủi ro và quyết tâm thử những điều mới. Con giáp này có thể cân nhắc việc mở rộng vòng kết nối xã hội của mình, thiết lập mối quan hệ với nhiều người hơn và mở ra vô số cơ hội phát triển trong tương lai.

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp: Dậu được trời ban vô số lộc lá, Tỵ tiền đổ ào ào về túi, Tuất đào hoa vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Tuất công việc thuận lợi, khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Bản mệnh có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Tài vận có xu hướng khởi sắc nhưng chưa thật sự rõ ràng. Con giáp này nên tiến từng bước chậm mà chắc, dù đang theo đuổi lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Hợp tác làm ăn nên nhìn người tỏ tường hơn để tránh bị lừa gạt.

Vận trình duyên khởi sắc lên trông thấy, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để bản mệnh mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Các cặp đôi nên tranh thủ thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm, duy trì hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp: Dậu được trời ban vô số lộc lá, Tỵ tiền đổ ào ào về túi, Tuất đào hoa vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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