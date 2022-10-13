Tử vi ngày 14/10: 3 con giáp được cho là có số đỏ, vừa phát đạt về chuyện tài lộc, vừa có sức khỏe tốt 

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:49

Dự đoán 3 con giáp vừa có sức khỏe vừa có tiền bạc rủng rỉnh trong ngày này.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà tính tình thường khá thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong công việc, họ cũng là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, trở lực, họ không nản lòng, nhụt chí. Người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng quá đôi khi lại làm tổn thương người khác.

Tử vi ngày 14/10: 3 con giáp được cho là có số đỏ, vừa phát đạt về chuyện tài lộc, vừa có sức khỏe tốt  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 14/10, người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Tuổi Tuất

Ngày 14/10 là thời điểm hoàn hảo cho tuổi Tuất, khi mà họ vừa có tiền bạc, vừa có sức khỏe, niềm vui nhiều hơn sự lo lắng. Đây được cho là lúc tuổi Tuất làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

Tử vi ngày 14/10: 3 con giáp được cho là có số đỏ, vừa phát đạt về chuyện tài lộc, vừa có sức khỏe tốt  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Tuất có thể giàu lên trông thấy. Ngoài ra, tuổi Tuất còn được cho là sẽ có sức khỏe cực tốt trong ngày này, hầu như chẳng cần phải lo lắng điều gì. Việc duy trì chế độ ăn hợp lý, tập luyện thường xuyên và kiểm soát stress sẽ giúp họ giữ được phong độ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý lại có được sự lanh lợi, thông minh, thích ứng tốt với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng có được khả năng trực giác cực tốt và cẩn trọng hơn người, làm gì cũng cân nhắc kỹ, ít khi hồ đồ, nóng vội. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp họ ban đầu dù có xuất phát điểm thấp ra sao nhưng sau đó đều sẽ từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững vàng qua năm tháng, không để bản thân phải thua kém bất kỳ ai.

Tử vi ngày 14/10: 3 con giáp được cho là có số đỏ, vừa phát đạt về chuyện tài lộc, vừa có sức khỏe tốt  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 14/10, đường công danh, tài lộc nên tuổi Tý được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, con giáp này được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo: Cuối năm 2022, ba con giáp phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ 

Tử vi dự báo: Cuối năm 2022, ba con giáp phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ 

Top 3 con giáp này đón nhận những làn sóng hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông vào cuối năm.

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