Tử vi ngày 14/10/2022: Top 3 con giáp sáng gặp hỷ sự, chiều tài vận dồi dào, tối số dư trong tài khoản nhiều đếm không xuể

3 con giáp này đã liên tục đón tin vui tài lộc, nếu không đổi đời ít nhất cũng có bạc tỷ trong tay, tình tiền viên mãn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Họ được mẹ cha yêu thương chiều chuộng, người thân hỗ trợ hết lòng, đồng nghiệp và cấp trên nâng đỡ nên sự nghiệp suôn sẻ, dễ dàng có được thành công. Thìn càng về hậu vận càng vượng vận tài lộc, đã giàu lại càng sang, sung sướng an nhàn hiếm ai bì kịp.

Đặc biệt, trong ngày 14/10/2022 đường tài vận của Thìn sẽ rực sáng, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, thời cơ hiếm có này còn có thể giúp Thìn mua nhà, sắm xe trong cuối năm nay.

Ngày 14/10/2022 đường tài vận của Thìn sẽ rực sáng, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cá tính, kiên định và khôn ngoan nên Dần biết rõ mình cần gì, muốn gì. Họ vạch ra tương lai cho chính mình, từng bước chinh phục những thử thách của cuộc đời nên càng về hậu vận Dần càng thành công, vững vàng.

Ngày 14/10/2022 là ngày may mắn của người tuổi Dần, giúp họ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười. Mang lại cho Dần bạc tiền dư dả, của nả đầy nhà. Dần hãy cứ thỏa sức tận hưởng bởi đây là thời cơ nghìn năm có một trời ban cho bạn.

Tuổi Mùi

Tử vi học chỉ rõ, Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều lương thiện, sống tình cảm và hay giúp đỡ người khác. Đúng như câu nói "tuổi Mùi tâm tính hiền lương, giận ai nói dữ mà lòng xót thương", dù lúc tức giận có thể nói những lời khiến người khác buồn lòng nhưng trong thâm tâm Mùi lại chẳng nghĩ xấu cho ai bao giờ.

Họ chăm chỉ, siêng năng lại có hứng thú với việc kiếm tiền, cộng thêm lối sống tử tế nên ai cũng quý mến thương yêu. Trong ngày 14/10/2022, thần tài sẽ gõ cửa nhà Mùi tới tấp, bắt họ phải đếm tiền sái tay, mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-14-10-2022-top-3-con-giap-sang-gap-hy-su-chieu-tai-van-doi-dao-toi-so-du-trong-tai-khoan-nhieu-dem-khong-xue-513237.html