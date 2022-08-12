Tử vi ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), 'tài vận ập đến', 3 con giáp vận khí dồi dào, vượt qua điềm gở đổi đời rực rỡ, tình tiền như ý, chuẩn bị đón hồng phúc trời ban

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 07:44

3 con giáp dưới đây gặt hái được nhiều tài lộc, tài vận rực rỡ, giàu có về tiền bạc.

Tuổi Dần

Vào Rằm tháng 7 âm lịch, tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, Thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa. 

Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Dần. Chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất, vận khí của người tuổi Dần từ thời điểm này vô cùng dồi dào.

Người sinh ra trong con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Trong thời gian này, chỉ cần Dần giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Tử vi ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), 'tài vận ập đến', 3 con giáp vận khí dồi dào, vượt qua điềm gở đổi đời rực rỡ, tình tiền như ý, chuẩn bị đón hồng phúc trời ban - Ảnh 1
Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất vô cùng may mắn về tiền bạc. Con giáp này sẽ bất ngờ có được những đơn đặt hàng lớn giúp cho thu nhập của bản thân tăng lên gấp ba, gấp bốn. Chính vì thế cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề nan giải của con giáp này. 

Do vận quý nhân hưng phát, cao nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Tuất có thể thay đổi cục diện, thu về không ít thành công và nhanh chóng trở nên giàu có. Thần Tài soi sáng nên vận thế khởi sắc, công việc trở nên ổn định. Các khoản thu nhập của con giáp này cũng vì thế mà tăng cao, con giáp này không còn phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền nữa.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Tuất sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, Rằm tháng 7 chính là ngày may mắn của con giáp này.

Tử vi ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), 'tài vận ập đến', 3 con giáp vận khí dồi dào, vượt qua điềm gở đổi đời rực rỡ, tình tiền như ý, chuẩn bị đón hồng phúc trời ban - Ảnh 2
 Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, Rằm tháng 7 chính là ngày may mắn của con giáp tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ nhờ tài ăn nói mà có thể kiếm được cơ hội đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, chính vì thế mà không cần lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

Do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Con giáp tuổi Tỵ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử. Người tuổi Tỵ chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. 

Tử vi ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), 'tài vận ập đến', 3 con giáp vận khí dồi dào, vượt qua điềm gở đổi đời rực rỡ, tình tiền như ý, chuẩn bị đón hồng phúc trời ban - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tỵ sẽ có vận khí tốt, ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến

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