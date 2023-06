Tử vi ngày 11/12: ‘Trồng cây hái lộc’, nhân duyên như vũ bão, ba con giáp phú quý chạm đỉnh, vận trình đỏ chót, tình - tiền đủ cả, mọi bề hanh thông, đón đời vương giả

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Mão ham học, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn.

Nhân duyên như vũ bão, tử vi ngày 11/12 tuổi Mão sẽ được cát tinh chiếu cố. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn, có lương, có thưởng dồi dào. Tuổi Mão cũng sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc. Nếu đang đi làm ăn xa cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Cát hỷ lần này, người tuổi Mão cứ mở sẵn túi để giàu to.