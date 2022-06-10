Tử vi ngày 11-12/6, 3 con giáp được 'Mưa tài lộc ập xuống đầu' tài lộc đại phát, thần Tài ưu ái, cuộc sống dư dả, sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 21:08

Dưới đây là những con giáp có vận tài lộc đỏ chót, mưa tiền vàng trút ập xuống đầu, tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giàu có, tài năng được đánh giá cao trong những tháng tới. Con giáp này là người đa tài, giỏi giang nên bắt tay vào lĩnh vực gì cũng hanh thông thuận lợi. Nhất là về phương diện kinh doanh, bạn đầu tư một lời đến mười. Từ 11-12/6, con giáp này sẽ may mắn được Thần Tài điểm tên trên sổ vàng, làm chơi ăn thật, cấp trên cất nhắc, tha hồ thăng quan tiến chức, tiêu tiền thả ga mà không sợ thiếu trước hụt sau.

Trái lại, tử vi nhắc nhở, chuyện tình cảm của Thìn không mấy khởi sắc. Người độc thân vẫn lẻ bóng, không tìm được duyên lành. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ lạnh nhạt, có nhiều sứt mẻ.

Tử vi ngày 11-12/6, 3 con giáp được 'Mưa tài lộc ập xuống đầu' tài lộc đại phát, thần Tài ưu ái, cuộc sống dư dả, sung túc - Ảnh 1
Từ 11-12/6, con giáp này sẽ may mắn được Thần Tài điểm tên trên sổ vàng, làm chơi ăn thật. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo sách tử vi Tân Sửu , Tỵ có vận trình hung cát đan xen. Tuy nhiên từ 11-12/6, điềm tốt sẽ áp đảo, nhất là về vận tài chính. Tài vận của Tỵ cao ngút trời, lộc lá đổ về đầy nhà tiêu hoài không hết. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng tăng lên mức đáng báo động. Trong công việc, Tỵ được cấp trên đánh giá cao tài năng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Tỵ có chút trục trặc, chủ yếu đến từ nguyên nhân xa cách thời kỳ dịch bệnh.

Theo tử vi, Tỵ cần biết tận dụng cơ hội này để tích cóp tiền bạc, bạn có thể tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, Mão có sao may mắn chiếu mệnh nên gặp dữ hóa lành. Vận trình con giáp này có nhiều thử thách, rắc rối từ  11-12/6trở đi nhưng mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không xảy ra thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, Mão được dự đoán gặp họa nhưng không bị dồn vào đường cùng, trái lại, tiền bạc, cơ hội thăng tiến còn đổ về liên tục giúp bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Về chuyện tình cảm, con giáp này được nhiều người yêu mến, tuy nhiên bạn chỉ tập trung vào công việc kiếm tiền nên có thể bỏ qua mối lương duyên trời cho. Thời điểm này, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, hãy biết nắm bắt cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình cho cấp trên thấy.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

“Năng nhặt chặt bị”, vững chãi như kiềng ba chân, đúng 10h sáng (ngày 11/06/2022) top 3 giáp được Thần tài ném tiền vào nhà, thu vén bao năm cũng thành danh toại, từ nay về sau hứng cạn lộc, xăng đầy bình, tiền đầy két, không còn khó khăn

“Năng nhặt chặt bị”, vững chãi như kiềng ba chân, đúng 10h sáng (ngày 11/06/2022) top 3 giáp được Thần tài ném tiền vào nhà, thu vén bao năm cũng thành danh toại, từ nay về sau hứng cạn lộc, xăng đầy bình, tiền đầy két, không còn khó khăn

Thời điểm vượt qua bao khó khăn đã thành công, không còn phải ngậm ngùi đắng cay. Top 3 giáp may mắn dưới đây sẽ dần chinh phục định mệnh, may mắn hứng lộc trời.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi mão

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