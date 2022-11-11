Tử vi ngày 11/11: Nhà tiên tri chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp phúc như Đông Hải, số đỏ hơn son, trúng giải đặc biệt, tiền trăm tỷ nắm chắc trong tay, làm ăn thắng lớn, đại cát đại lộc, phát tài giàu to

Người tuổi Dậu có thể gặp được cơ hội phát tài trong tháng 11. Đặc biệt, ngày mai 11/11, Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả. Người làm kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá.

Người làm công ăn lương đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian qua nên gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Với bản tính chính trực, đứng đắn Dậu nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn, đọc thêm sách để tích lũy kiến thức và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

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Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được biết với tính cách thân thiện, ôn hòa nhưng đôi lúc cũng khá cứng nhắc và bảo thủ. Lợi thế của người tuổi Mão trong công việc là họ rất kiên quyết, mạnh mẽ, nghiêm túc và hiếm khi dính đến chuyện thị phi. Họ phân biệt rõ ràng đâu là việc chung, đâu là việc riêng và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên.

Ngày 11/11, tài vận của người tuổi Mão đỏ chói, họ đón nhận được những thành công đáng kinh ngạc cả ở công việc chính cũng như nghề tay trái. Vậy nên, tài lộc sẽ đổ về túi người tuổi Mùi tới tấp. Họ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, may mắn, tài lộc hết phần của người khác.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khỏe mạnh, bình an, gặp nhiều may mắn. Chuyện hôn nhân của người tuổi Tỵ cũng vượng phát, thúc đẩy số đào hoa.

Nếu con giáp tuổi Tỵ là người độc thân thì thời gian tới có thể sẽ gặp được người thương tìm kiếm và kết hôn.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng sẽ có nhiều màu sắc hơn. Họ cũng có thể đón nhận niềm vui có thêm thành viên bé bỏng trong gia đình. Những người tuổi Tỵ từ giờ đến cuối năm tài lộc dồi dào, vượng khí sung túc, làm gì cũng sẽ thành công, thu lời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.