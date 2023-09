Tử vi ngày 10/9: 3 con giáp đến lúc “khổ tận cam lai”, công việc ổn định và phát triển nhanh chóng, thu nhập thì tăng gấp ba gấp bốn hiện tại

Người tuổi Sửu thời gian trước đây do bị hung tinh “Bạo Bại” và “Quán Tố” áp chế nên mọi việc trong cuộc sống bế tắc, làm gì cũng gặp trở ngại. Từ giữa tháng 9/20222, mọi việc của con giáp này có chuyển biến mạnh mẽ do có cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh. Người tuổi Sửu nên nắm biết nắm bắt cơ duyên này không chỉ “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại” mà cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn.



Ảnh minh họa: Internet

Hai tháng trước đây do bị hung tinh “Trầm Phù” áp chế nên người tuổi Dần liên tiếp gặp những chuyện không may mắn, công việc bấp bênh, tài vận eo hẹp, tiền nong hao hụt, tình cảm xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng trong ngày 10/9 tới đây do được cát tinh “Thiên Cơ” soi chiếu nên vận đen đều được hóa giải hết. Con giáp này liên tiếp gặp may, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì nhất định sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm hôn nhân viên mãn, nồng thắm.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 10/9 người tuổi Dậu gặp rất nhiều may mắn và nhận được rất nhiều tin vui. Thời gian này, sự nghiệp và chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng thuận lợi, dường như con giáp không vấp phải bất cứ trở ngại gì. Ngoài ra trong thời gian này người tuổi Dậu cũng sẽ nhận được tin vui về tiền bạc rất lớn. Những khoản đầu tư trước đây nay sẽ mang lợi nguồn lợi nhuận không nhỏ cho con giáp này, đồng thời quý nhân cũng sẽ đem lại các cơ hội kinh doanh, buôn bán phát tài. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trở nên giàu sang phú quý.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.