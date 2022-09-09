Tử vi ngày 10/9/2022: 3 con giáp này TÀI LỘC tăng đôi, đổi đời ngoạn mục, giàu có trong tầm tay, tài vận và sự nghiệp đều thăng hoa

3 con giáp này chỉ cần nỗ lực và đầu tư cho công việc của mình sẽ gặt hái thành công hơn cả mong đợi.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi rất thông minh, trung thực và đáng tin cậy. Theo tử vi dự báo, nếu những tháng đầu năm tuổi Mùi làm ăn không được ưng ý thì kể từ ngày 10/9/2022 trở đi, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ, tiền tiết kệm liên tục nảy số tăng cao. Nếu là người kinh doanh thì bạn sẽ có đối tác tự tìm đến, chủ động hợp tác làm ăn, có nhiều đơn hàng, đạt được những thỏa thuận lớn. Lời khuyên là tốt nhất, bạn nên cố gắng và giữ hòa khí mềm mỏng để tránh rắc rối đến với mình.

Kể từ ngày 10/9/2022 trở đi, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm gì cũng nhanh chóng, đơn giản và không sợ thiệt thòi. Tử vi học dự báo, kể từ ngày 10/9/2022 trở đi, từ tình duyên cho đến công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ phát tài phát lộc, hành phúc. Kể từ đây, tuổi Dần tiêu tiền không phải nghĩ ngợi, lo lắng. Tuy nhiên, khi có nhiều tiền rồi, tuổi Dần nên chú ý chăm lo cho sức khỏe. Dự báo bạn hay bị đau đầu, chóng mặt. Bạn có thể "tự thưởng" cho bạn thân và gia đình bằng những chuyến đi chơi ở ngoại ô để thư giãn, tận hưởng không khí gần gũi thiên nhiên.

Tuổi Thân

Theo tử vi học, tuổi Thân sẽ có vận mệnh vượng khí, phát tài phát lộc kể từ ngày 10/9/2022 trở đi. Thân sẽ không phải lo lắng về đường làm ăn kinh doanh. Nhìn chung, mọi thứ với tuổi Thân sẽ suôn sẻ, diễn ra tốt đẹp, giàu có chỉ trong một đêm. Thân hãy chuẩn bị tinh thần và những dự định lớn nhé bởi bạn sẽ có một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, tuổi Thân nên chú ý, hãy tiêu tiền biết tính toán, không phung phí và những thú chơi vô bổ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-10-9-2022-3-con-giap-nay-tai-loc-tang-doi-doi-doi-ngoan-muc-giau-co-trong-tam-tay-tai-van-va-su-nghiep-deu-thang-hoa-500752.html