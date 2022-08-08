Tử vi ngày 10/8/2022: Sách trời ghi rõ, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, phúc khí đầy nhà, tài lộc dư dả

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 18:36

3 con giáp may mắn thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày 10/8/2022 diễn ra suôn sẻ. Các khúc mắc, khó khăn gần như được tháo gỡ triệt để. Đối với những người đang tìm kiếm công việc mới hay mở rộng quy mô thì cũng có thể tranh thủ thời gian này để bắt tay tiến hành. Tài lộc dồi dào. Con giáp này dễ dàng tìm được các cơ hội làm đầy túi tiền của mình nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối.

Tam Hội xuất hiện là thời điểm thuận lợi dành cho những người đang có ý định hâm nóng tình cảm gia đình. Bản mệnh có thể lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ, ăn uống thân mật.

Tử vi ngày 10/8/2022: Sách trời ghi rõ, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, phúc khí đầy nhà, tài lộc dư dả - Ảnh 1
Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày 10/8/2022 diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong ngày 10/8/2022 vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng đội. Bản mệnh được giao những trọng trách lớn lao, tạo điều kiện cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Những ý kiến của bạn khiến cả tập thể đều phải ngạc nhiên, tài lộc của con giáp cũng vì thế mà ngày càng dồi dào, dư dả.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Con giáp hãy mở lòng để đón nhận nhân duyên trời định.

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong ngày 10/8/2022 được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, con giáp cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, thời thể đổi thay, 3 con giáp này thành công vượt trội, tài lộc bùng nổ, ung dung làm giàu, tiền tỷ trong tay

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, thời thể đổi thay, 3 con giáp này thành công vượt trội, tài lộc bùng nổ, ung dung làm giàu, tiền tỷ trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, 3 con giáp này có vận trình sự nghiệp thành toại, tài lộc khởi sắc, cuộc sống lên hương.

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