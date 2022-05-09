Tử vi ngày 10/5 của : Tuổi Dậu hốt bạc về tay, Tuổi Hợi đề phòng kẻ gian

Tử vi ngày 10/5/2022 có một số điểm chú ý cho các con giáp. Tuổi Dậu có nhiều may mắn về tài vận, Tuổi Tý gặp tín hiệu tốt trong đường tình duyên, bên cạnh đó tuổi Hợi đề phòng thị phi từ kẻ gian.

Tuổi Dậu Công việc, mọi sự đều hanh thông, bạn giải quyết từng bước, phối hợp ăn ý với đồng nghiệp và cấp trên. Có những ảnh hưởng không tốt về sức khỏe trong giai đoạn này do đó bản mệnh chớ chủ quan. Nhất là khi thời tiết thay đổi, nếu sức đề kháng yếu sẽ dễ khiến bản mệnh ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm để dưỡng sức đấy nhé.

Công việc của tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió trong ngày 10/5 - Ảnh: Internet Chuyện tình cảm càng thêm thăng hoa với sự giúp sức của đào hoa vượng. Trải qua nhiều thăng trầm và trúc trắc, các cặp đôi giờ đây đã có thể yêu nhau trong bình yên. Tuổi Tý Hôm nay, khi tuổi Tý cố gắng để gây ấn tượng đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nào đó, và tuyệt vời là bạn có thể làm điều đó mà không gặp khó khăn gì. Cơ hội của bạn đã đến rồi đấy nhé!

Công việc, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, được lãnh đạo đánh giá cao và sẽ sớm có cơ hội thăng chức. Tuổi Tý có tin vui trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn lạc quan, vui vẻ nhờ đó mà sức khỏe của bạn được cải thiện. Thế nên đừng ngạc nhiên khi rất nhiều ánh mắt dõi theo bạn nhé. Tuổi Hợi Điềm báo có kẻ tiểu nhân đeo bám khiến tuổi Hợi dễ rơi vào tình huống bị động. May mắn là có quý nhân xuất hiện kịp thời nên bản mệnh có thể xử lý rắc rối nhanh chóng và mang lại hiệu quả bất ngờ trong công việc. Tuổi Hợi sẽ phải cẩn thận với kẻ gian - Ảnh: Internet Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như tuổi Mão mong đợi, vì thế khi đối mặt với Thiên Quan thì tuổi Hợi cần phải mạnh mẽ, đừng chùn bước. Lúc này bạn nên tập trung để giải quyết chúng cho ổn thỏa, thay vì quay lưng trốn chạy và rồi mệt mỏi hơn trong ngày tiếp tới. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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