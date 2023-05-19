Tử vi ngày 1 tháng 4 âm lịch: Bước qua tháng mới con giáp tràn trề sức sống, làm đâu thắng đó, được cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần theo hộ vía

Tâm linh - Tử vi 19/05/2023 06:53

Tử vi ngày đầu tháng tư âm lịch mang tới nhiều biến động cho 3 con giáp này.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày đầu tháng của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn ở mức bình thường, sẵn sàng chiến đấu vì ước mơ của mình. 

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay đang tăng lên, quá khứ không còn hoài niệm. 

Tử vi ngày 1 tháng 4 âm lịch: Bước qua tháng mới con giáp tràn trề sức sống, làm đâu thắng đó, được cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần theo hộ vía - Ảnh 1
Tài lộc hôm nay tăng cao, không ham hố tiêu tiền, giữ được nhiều, tăng tích lũy - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, cần phải tăng ca.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, không ham hố tiêu tiền, giữ được nhiều, tăng tích lũy.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, bạn có thể giải tỏa căng thẳng nhờ tập thể dục.

Tử vi tuổi Mão 

Tử vi ngày đầu tháng dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Người tuổi này trời sinh thông minh hơn người, đồng thời còn sở hữu nhiều tài lẻ khác. Do đó, hãy tận dụng tốt những thế mạnh này của mình để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Vì được Thực Thần che chở nên nguồn tài chính của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tử vi ngày 1 tháng 4 âm lịch: Bước qua tháng mới con giáp tràn trề sức sống, làm đâu thắng đó, được cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần theo hộ vía - Ảnh 2
Vận trình tài lộc trên đà tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Do ảnh hưởng của cục diện Mão Dậu tương xưng nên chuyện tình yêu lứa đôi có khả năng rạn nứt cao. Vì vậy, bản mệnh cần học cách cân bằng tốt để tránh cảm xúc tiêu cực mới không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. 

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi ngày đầu tháng của 12 con giáp cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc nên hãy cố gắng phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp. 

Tử vi ngày 1 tháng 4 âm lịch: Bước qua tháng mới con giáp tràn trề sức sống, làm đâu thắng đó, được cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần theo hộ vía - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của tuổi Hợi duy trì ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Hợi duy trì ổn định. Trước mắt con giáp này nên tiết kiệm một khoản nhỏ và tránh chi tiêu quá đà cho những thứ không thật sự cần thiết vì sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải cần đến tiền. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Hợi gặp ít sóng gió, muộn phiền. Những ai còn đang độc thân sẽ nhận được không ít sự quan tâm hoặc lời tỏ tình của những người khác giới. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đôi lứa được cải thiện hơn rất nhiều và đang bước vào giai đoạn yên bình. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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