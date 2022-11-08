Tử vi ngày 09/11/2022: 3 con giáp ‘tiền ngập ví - vàng ngập kho’ tài lộc nở rộ, kinh doanh trúng quả đậm, vận trình sáng hơn sao

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 09:48

Ngày 09/11/2022, con giáp này gặp nhiều may mắn, việc làm ăn vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Rắn vốn đã nhanh nhẹn, khôn khéo hơn người. Họ là người học sâu, hiểu rộng, phản ứng nhanh và có khả năng thích ứng, thích nghi mạnh mẽ. Không những vậy, con giáp này còn được biết đến với tinh thần lạc quan, giàu ý chí vươn lên. Khi gặp khó khăn, nghịch cảnh, người tuổi Tỵ vẫn không nản lòng nhụt chí.

Từ ngày 09/11/2022, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái.

Đồng thời, đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp thành công vượt bậc giúp tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Tử vi ngày 09/11/2022: 3 con giáp ‘tiền ngập ví - vàng ngập kho’ tài lộc nở rộ, kinh doanh trúng quả đậm, vận trình sáng hơn sao - Ảnh 1
Từ ngày 09/11/2022, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, quyết đoán, họ là người có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng.

Họ là người có tính đa nghi, dù là việc gì, trước khi thực hiện họ thường tính toán đâu ra đấy và chỉ bắt tay vào làm khi đã cầm chắc thắng lợi.

Ngày 09/11/2022. người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ có tài lộc nở rộ. Con giáp này đã lên kế hoạch tốt cho sự nghiệp kinh doanh của mình và mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch mà họ đề ra. Trong tháng này, con giáp này bán được nhiều hàng hóa, doanh số tăng lên trông thấy.

Nói chung, thành công của tuổi Dần là cả một hành trính phấn đấu chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Nhờ thái độ tích cực, chăm chỉ làm việc, sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dần càng thăng hoa, giúp họ thu hái bộn tiền, có được cuộc sống sung túc.

 

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu hiền lành, thích dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ đặc biệt cẩn trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Đó cũng chính là lý do khiến người tuổi Sửu trở thành một người bạn làm ăn hữu hảo, có thể tin tưởng được.

Ngày 09/11/2022 là khoảng thời gian rất tốt đẹp với tuổi Sửu, họ có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm.

Nhờ ký được các hợp đồng quan trọng, con giáp này thu lời lớn, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Những người buôn bán nhỏ cũng buôn may, bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống trong ngày 08/11/2022.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi sửu

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