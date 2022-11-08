Tử vi ngày 09/11/2022: 3 con giáp này VẬN MAY ĐỎ CHÓT, bất ngờ giàu lên, xoay mình hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 18:44

Ngày 09/11/2022 là thời điểm những con giáp này uống no lộc trời ban nên vượng tài, vượng lộc.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Đúng giờ Ngọ ngày 09/11/2022 là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi này. Bản mệnh gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng nằm ngoài dự đoán.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài trong ba năm tới này ngày càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Tử vi ngày 09/11/2022: 3 con giáp này VẬN MAY ĐỎ CHÓT, bất ngờ giàu lên, xoay mình hưởng phú quý - Ảnh 1
Đúng giờ Ngọ ngày 09/11/2022 là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Trong công việc, tuổi Dậu là người chăm chỉ, siêng năng, dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ tốt, nhờ vậy mà cũng có được nhiều cơ hội để đổi đời. Người tuổi Dậu không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió họ càng học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để thăng hoa sau này. Tuổi Dậu vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công.

Có thể quãng thời gian vừa qua, họ chưa tìm được một thời cơ để phát huy tiềm năng của bản thân mình, thế nhưng giờ Ngọ ngày 09/11/2022, họ sẽ lên nhanh như diều gặp gió, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh.

Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý khiến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền trong túi tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều đến kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. Những người làm ở vị trí lãnh đạo thì lại có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp cho họ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều ích lợi cho công ty, đơn vị.

Chính nhờ những yếu tố này mà con giáp phát tài trong ba năm tới chắc chắn có tên người tuổi Sửu. Họ sẽ được sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải vô cùng ngưỡng mộ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời, tiền tiêu chả hết

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời, tiền tiêu chả hết

Tử vi dự đoán những con giáp càng làm càng thu hút được quý nhân trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11), sự nghiệp phất lên, tài lộc rủng rỉnh.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi sửu

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