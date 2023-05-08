Tử vi ngày 08/05/2023 của 12 con giáp: Con giáp nào được Thần Tài phù trợ, có vận kim tiền, nhanh giàu sang phú quý?

Tuổi Sửu trong ngày được Thực Thần chiếu mệnh sẽ có những tin tích cực ở phương diện tài lộc. Tử vi hàng ngày cho thấy, việc kinh doanh buôn bán khá hanh thông, tiền bạc liên tục đổ về túi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tình hình tài chính được cải thiện tài khiến tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mộc khắc Thổ lại khiến tình cảm gặp chút rắc rối bởi cả hai đều quá coi trọng công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vậy thì Sửu hãy tranh thủ ngày cuối tuần để hẹn hò và hâm nóng mối quan hệ với người ấy đi thôi.

Với người làm công việc cố định, ngày này bạn cũng dễ dàng giải quyết những khó khăn đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình nên khó khăn cũng không chùn bước.

Giờ tốt: 9h - 11h

Màu sắc cát tường: Vàng, xám

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 9/5/2023 hôm nay, tuổi Hợi buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bản mệnh cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển.

Với người làm công ăn lương, con giáp này không có gì phải lo lắng. Ngày này bản mệnh phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới nửa kia của mình. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!