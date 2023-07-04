Tử vi ngày 05/7/2023 của 12 con giáp: Tý làm ăn phát đạt, Sửu được quý nhân phù trợ, Tuất thăng tiến như diều gặp gió

Tử vi ngày 5/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có một ngày làm việc hiệu quả, cuồng nhiệt với đam mê của chính mình.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn chưa may mắn tìm ra người phù hợp với những ưu điểm của bạn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Tý làm việc rất cẩn thận, luôn trau dồi kĩ năng mỗi ngày, những kiến thức hiện có là do bạn đã nhiều năm tích góp được.

Tài lộc: Về tài lộc, tài chính hiện tại cho bạn nhiều cơ hội tăng thu nhập, nguồn vốn hiện tại không chỉ giúp bạn có thêm thu nhập mà còn có thêm kĩ năng chuyên môn cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 5/7/2023 hôm nay, tuổi Tuất được trao cho cơ hội thăng tiến. Nếu theo nghiệp kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán thì càng như diều gặp gió, buôn may bán đắt. Nhưng cần đề phòng việc bị tiểu nhân dụ dỗ vào con đường cờ bạc, đầu tư làm ăn sai lầm.

Nếu có hao hụt hay gặp trục trặc về tài chính con giáp này cũng chớ vì thế mà lao tâm khổ tứ kẻo lại tốn thêm tiền trị bệnh, chuyện đâu còn có đó nên cứ bình tĩnh. Cũng đừng vì tiền bạc mà đánh mất lương tâm.

Thêm vào đó, tuổi Tuất phải học cách nhìn người để phân biệt người tốt kẻ xấu. Người tươi cười với bản mệnh chưa chắc đã là người tốt, đừng bày hết mọi chuyện của mình cho người ta xem. Con giáp này chịu thiệt nhưng không có ai thông cảm thật lòng, nên cứ phải cẩn thận.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!