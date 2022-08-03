Tử vi ngày 04/8/2022: 3 con giáp này ĐỔI ĐỜI ngoạn mục, tha hồ hốt bạc, gặp may mắn dồn dập, tin vui tới tấp, tài vận tự tìm đến gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 14:25

Theo sách tử vi chỉ rõ, sao may mắn sẽ chiếu có cho 3 con giáp này.

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng có số hưởng. Một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới tìm được cuộc sống như mong muốn. Cách đây không lâu, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính, dù không phải quá tệ hại nhưng cũng đủ khiến họ phiền não.

Nhưng may mắn, trong năm nay, tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong ngày 04/8/2022, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.Tuổi Thìn sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Tử vi ngày 04/8/2022: 3 con giáp này ĐỔI ĐỜI ngoạn mục, tha hồ hốt bạc, gặp may mắn dồn dập, tin vui tới tấp, tài vận tự tìm đến gõ cửa - Ảnh 1
Tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong ngày 04/8/2022. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ và siêng năng, tuy nhiên không phải lúc nào vận may cũng đến với họ. Tuổi Dậu đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Dậu có nghị lực phi thường, họ sống thiên về lý trí hơn tình cảm nên đã vượt qua một cách dễ dàng.

Tử vi ngày 04/8/2022 sự nghiệp của tuổi Dậu không những ổn định mà họ cũng có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu. Nếu như tài vận trực tiếp đến tìm tuổi Dậu thì họ cũng sẽ nhận được một cách gián tiếp. Nhìn chung, cuối năm tuổi Dậu sẽ có cuộc sống đầy đủ vẹn toàn bất ngờ. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần được trời sinh có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Tử vi ngày 04/8/2022 tài vận cũng tăng lên đáng kể, là khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Hết hôm nay (3/8/2022), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp may mắn liên miên, được mùa tài lộc, làm ăn phát đạt, ngồi không cũng thu bạc vàng

Hết hôm nay (3/8/2022), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp may mắn liên miên, được mùa tài lộc, làm ăn phát đạt, ngồi không cũng thu bạc vàng

Hết hôm nay, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy nhà, đón vận may liên tục, tài lộc tràn đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi dần

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 7 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng