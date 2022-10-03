Tử vi ngày 04/10: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, làm đến đâu thành công đến đó, vàng bạc chất đống đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 11:37

3 con giáp này giàu sang chạm đỉnh, hút sạch tài lộc của thiên hạ về nhà trong ngày 04/10.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn biết suy nghĩ, thấu tình đạt lý. Người tuổi Mão không quá tham vọng, những chuyện nếu đạt được thì vui vẻ đón nhận còn không thì cũng không quá thất vọng. Người tuổi Mão tâm niệm, cái quan trọng nhất đời người là sự an yên trong tầm hồn vì vậy họ không quá coi trọng vật chất.

Thời gian qua tuổi Mão cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tháng 10 mọi thứ đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là bước vào ngày 04/10, tuổi Mão cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đển với mình, có thể đây là cơ hội duy nhất để tuổi Mão có thể đổi đời, có một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đối với những người làm ăn kinh doanh cần mạnh dạn đầu tư để thu được nhiều lợi nhuận.

Tử vi ngày 04/10: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, làm đến đâu thành công đến đó, vàng bạc chất đống đầy nhà - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn biết suy nghĩ, thấu tình đạt lý. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn là những người thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Tỵ thường biết suy nghĩ nhưng đôi khi dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh nên khó tránh những khó khăn, thất bại. Đa số người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều gian nan trước khi gặt hái được thành công. Nhưng khi họ có tất cả mọi thứ trong tay thì cuộc đời sẽ càng thăng hoa và thịnh vượng hơn.

Trong năm nay, tuổi Tỵ được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn và đổi vận. Cụ thể bước vào ngày 04/10, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này không những giúp cho sự nghiệp tuổi Tỵ phát triển mà còn đem đến cơ hội làm giàu có một không hai. Vì vậy, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì những năm về sau không cần lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn ngay thẳng, chín trực và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Bề ngoài người tuổi Tuất khá vô tâm nhưng bên trong lại dạt dào tình cảm và hết mực yêu thương gia đình. Đa số người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, nhờ bản lĩnh sống và những kinh nghiệm quý báu mà họ càng dễ vượt qua chông gai và thử thách.

Cụ thể bước vào ngày 04/10, tuổi Tuất sẽ được thần tái chiếu cố đặc biệt, sự nghiệp không những thăng tiến mà tiền tài lại càng dồi dào. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh thì ngày 04/10 là ngày tốt để đầu tư, mạnh dạn phát huy thế mạnh để gặt hái được nhiều thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 4/10/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn tấn tới, tài vận bừng sáng, ví tiền căng chặt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Vào 16h30 ngày mai (thứ Ba, 4/10/2022), 3 con giáp này không chỉ có công việc thuận lợi, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến như “hổ thêm cánh” mà còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tình duyên viên mãn và sức khỏe không có gì phải nghĩ ngợi, lo lắng.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi tuất

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