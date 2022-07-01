Tử vi ngày 02/7: 3 con giáp này được thần tài rót lộc vào nhà, đổi đời trong chớp mắt, may mắn gõ cửa liên miên

3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, được bề trên nâng đỡ nên làm gì cũng trúng mánh.

Tuổi Mùi

Ngày 02/7 kéo dài đến cuối tháng là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ, và sẽ kết thúc vào cuối tháng. Các cơ hội làm giàu sẽ ít hơn với tuổi Mùi và họ sẽ khó có cơ hội lật ngược tình thế nên người tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được nhiều thành quả nhất có thể.

Tuổi Mùi sẽ đại cát đại lợi, được bề trên nâng đỡ nên làm gì cũng trúng mánh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân sẽ gặp khá nhiều may mắn bất ngờ trong tháng 11 này. Nhờ sự quyết đoán, kiên định và hết lòng trong công việc nên Thân được cấp trên cất nhắc, trao cho cơ hội lội ngược dòng. Chỉ cần tin vào chính mình, nỗ lực không ngừng thì thứ Thân có được không chỉ sự nghiệp hiển vinh mà tiền tỷ trong tay chỉ là chuyện nhỏ.

Ngày 02/7, cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp Thân một bước đổi đời, giàu sau một đêm. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, chẳng mấy chốc trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành lại hay giúp đỡ những người khốn khó hơn mình nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Dù gặp phải khó khăn, gian khổ hay bị tiểu nhân hãm hại Hợi đều sẽ tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự.

Ngày 02/7, tài chính của con giáp giàu sang này sẽ có chuyển biến ngoạn mục. Đã sung túc lại càng an nhàn, đã phú quý lại càng phát tài chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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