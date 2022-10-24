Tử vi ngày 01/10 âm lịch: Chúc mừng 3 con giáp gặp thiên thời địa lợi, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài danh vọng đều nằm trong tay

Có 3 con giáp được Thần Tài trao tài gửi lộc trong ngày 01/10 âm lịch này.
- Đúng 9h sáng mai (25/10/2022): Thần Tài phá lệ ban phát lộc lá cho 3 con giáp, vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, có người đổi đời
- Đời người có TỨ ĐẠI THIÊN QUY, thuận theo ắt thành công, cố chống đối thì chật vật đến già
Tuổi Tý
Bước sang ngày 01/10 âm lịch, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.
Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.
Tuổi Mùi
Bước sang ngày 01/10 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.
Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.
Tử vi ngày 01/10 âm lịch, tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.