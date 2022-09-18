Tử vi năm 2023: 1 con giáp được thần Tam Tai rượt đuổi, 2 con giáp được Thần Phật chống lưng hết mình

Tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong năm Quý Mão khá tốt, công danh sự nghiệp có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận được may mắn cát lợi. Nếu năm 2023, người tuổi Ngọ khởi nghiệp thì họ được đón nhận khá nhiều cơ hội tốt có thể đổi vận.

Không chỉ có vậy, vận may của người sinh năm Ngọ cũng khá tốt, họ được dự báo là có thể nhận được lộc tiền bạc do trúng số, bốc thăm trúng thưởng,... Ngoài ra, năm 2023, vào thời điểm đầu năm, công việc nam nữ tuổi này có thể chưa thực sự đạt được kết quả như tính toán. Thế nhưng, từ giữa năm trở về sau, các vấn đề khó khăn sẽ tìm được hướng giải quyết, họ cũng nhận được tiền thưởng nóng vào cuối năm hoặc cơ hội tăng lương.

Bước sang năm Quý Mão thấy rằng năm nay là năm thứ 2 Tam Tai, người tuổi Tý vẫn phải chịu ảnh hưởng không mấy tích cực từ năm hạn. Mọi công việc dễ gặp không ít vất vả, khó có được thuận lợi hay thành công như mong đợi. Theo tử vi 2023, trong năm nay tuổi này phải chú ý nhiều hơn trong các tháng 1, 3, 5 và tháng 7 âm lịch.

Xét về phương diện tài lộc và sự nghiệp thì không tốt, người tuổi Tý vướng vào thị phi chủ yếu là do mâu thuẫn phát sinh từ tiền bạc. Thêm vào đó, nam nữ sinh năm Tý nếu mưu cầu công danh sự nghiệp cũng khó thành.

Theo lá số tử vi năm 2023 công ăn việc làm cũng có khả năng xảy ra thay đổi, nên hạn chế mở mang nếu không sẽ gặp phải bất lợi. Năm 2023, tuổi Tý muốn khởi nghiệp thì không được như ý, thuở ban đầu do không gặp thời nên dễ chuốc lấy thất bại.

Theo lá số tử vi 2023, xét về phương diện sức khỏe, người tuổi này được dự báo là trong đi lại có hạn về xe cộ, có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể, chân tay. Hơn nữa, năm 2023, sức khỏe có những tín hiệu không tốt, hay đau ốm phải tiêu tốn nhiều tiền thuốc than, chữa bệnh.

Xét về mặt tình duyên gia đạo, đối với nam nữ tuổi Tý chưa thành gia lập thất, chuyện tình cảm không thuận lợi. Họ dễ gặp phải sự ngăn cản của người thân hoặc bị người thứ 3 chen chân phá hoại hạnh phúc. Còn với những người đã kết hôn, năm 2023, gia đạo bị cuốn vào thị phi không tốt và cẩn thận trong nhà có người thân đau ốm.

Tuổi Mùi

Ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng 12 con giáp may mắn về phương diện tài lộc chính là người tuổi Mùi. Tử vi năm 2023, nam nữ sinh năm này nhờ vào tài ăn nói, kỹ năng giao tiếp khéo léo, cho nên họ được giới thiệu các mối liên kết làm ăn, mở rộng tập khách hàng, tiền tài hanh thông và có lộc đưa tới.

Bên cạnh đó, các dự định trong năm nay của người sinh năm Mùi đều có cơ hội được tiến hành và đạt được kết quả như đã tính toán. Nếu muốn kiếm thêm tiền bạc thì quý bạn cũng có thể đầu tư làm ăn vào các lĩnh vực như nhà đất, chứng khoán,... bởi việc đầu tư này sẽ giúp người tuổi Mùi thu được khoản kha khá, có lời có lãi.

Như vậy, xem xét vận trình tài lộc năm 2023 của 12 con giáp thấy được rằng Thần Tài đã ban phát nhiều may mắn và cát lợi cho 5 con giáp bao gồm: tuổi Tuất, tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Nhờ vậy mà, trong năm, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu, công việc làm ăn hanh thông, sinh tài sinh lộc.

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