Tử vi mùng 26/8 Âm lịch: Tinh Tú chiếu rọi, 3 con giáp chạm tay đến vinh quang, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, vinh hoa bạt ngàn, phú quý nối tiếp phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 01:30

Tử vi mùng 26/8 Âm lịch cho thấy 3 con giáp này được sao Tinh Tú soi chiếu, cơ hội thăng tiến về cả sự nghiệp lẫn tài lộc là trong tầm tay

Tuổi Mão

Tử vi thứ Tư mùng 26/8 Âm của 12 con giáp đoán định vận trình công việc trong ngày mới của tuổi Mão rất thuận lợi, thích hợp để gặp gỡ đối tác, khách hàng bàn chuyện hợp tác, làm ăn. Bản mệnh có thể nhận được nhiều lời khen ngợi từ cách trên bởi tinh thần trách nhiệm, chính trực và nghiêm túc trong công việc. Ngoài ra những người đang nắm giữ chức quyền cũng rất có lợi trong ngày. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để phát huy khả năng của mình vào những nhiệm vụ khó hơn, đòi hỏi kỹ năng cao hơn để có thể hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên làm việc gì cũng nên có kế hoạch rõ ràng, con giáp này nên hỏi ý kiến một người có kinh nghiệm, tránh để bản thân đi quá xa so với mục tiêu đã đề ra.

Hôm nay đường tài lộc của tuổi Mão trong ngày khá vượng, điềm báo tiền bạc ào ào đổ về túi. Nếu con giáp này theo linh vực kinh doanh thì nhận tin vui doanh thu tăng đột biến, người thì may mắn trúng thưởng hoặc được người thân cho tiền. Ngoài ra nhờ có quý nhân che chở, nâng đỡ nên bản mệnh có nhiều phương cách kiếm tiền. Tuy nhiên đừng vội nghĩ đến cách tiêu vì tiền nhiều đến mấy nhưng chỉ cần vung tay một chút là đã hao hụt.

Tử vi mùng 26/8 Âm lịch: Tinh Tú chiếu rọi, 3 con giáp chạm tay đến vinh quang, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, vinh hoa bạt ngàn, phú quý nối tiếp phú quý - Ảnh 1
Tử vi thứ Tư mùng 26/8 Âm của 12 con giáp đoán định vận trình công việc trong ngày mới của tuổi Mão rất thuận lợi, thích hợp để gặp gỡ đối tác, khách hàng bàn chuyện hợp tác, làm ăn. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Thìn vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình. Suy nghĩ cởi mở hơn sẽ giúp con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng xán lạn. Vì những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.  
 
Thực Thần xuất hiện cho thấy những người làm nghề tự do sẽ có lộc làm ăn. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, hoặc nếu làm nghề buôn bán, bạn sẽ có một ngày buôn may bán đắt, khách tới nườm nượp không ngớt. Hôm nay cũng là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên quyết định hợp tác với đối tác. Cứ chần chừ quá lâu thì cơ hội sẽ trôi qua, bạn sẽ bỏ phí một khoản kha khá đấy. 

Tử vi mùng 26/8 Âm lịch: Tinh Tú chiếu rọi, 3 con giáp chạm tay đến vinh quang, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, vinh hoa bạt ngàn, phú quý nối tiếp phú quý - Ảnh 2
Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Thìn vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bắt đầu ngày mới với tinh thần khá vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực, bản mệnh trải qua một ngày thoải mái, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Mọi việc tiến triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Hơn thế nữa con giáp này có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác. Mặc dù không có quý nhân giúp sức nhưng cũng không có hung hiểm gì nên hãy cứ làm việc bình thường, ổn định là được. Người tuổi Tuất nên trong tâm thế thật vững vàng, đừng dễ dàng gục ngã trước khó khăn mà đánh mất tất cả những thứ đã gây dựng được.

Đường tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay khá tốt, bản mệnh có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Đặc biệt là bản mệnh theo lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài tiền bạc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn. Số tiền thu về dù không được dư dả cho lắm nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống và tiếp tục thực hiện ước mơ cũng như sở thích của mình.

Tử vi mùng 26/8 Âm lịch: Tinh Tú chiếu rọi, 3 con giáp chạm tay đến vinh quang, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, vinh hoa bạt ngàn, phú quý nối tiếp phú quý - Ảnh 3
Người tuổi Tuất bắt đầu ngày mới với tinh thần khá vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực, bản mệnh trải qua một ngày thoải mái, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Mọi việc tiến triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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