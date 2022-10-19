Tử vi lúc 20h ngày 20/10: 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, dễ xây nên cơ ngơi khủng, hưởng phú quý vinh quang

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 20:00

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài vào thời điểm này. Nhờ có cát tinh hỗ trợ mà họ làm đâu thành đấy, thu về khoản lời lớn.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, nhạy bén, có khí chất của người lãnh đạo. Họ không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng là người sống chân thành, đôi khi khá thực dụng. Trong công việc, họ cầu tiến và luôn tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vì vậy, họ thường được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục.

Tử vi lúc 20h ngày 20/10: 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, dễ xây nên cơ ngơi khủng, hưởng phú quý vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con giáp tuổi Tý được Thần Tài ban phát tài lộc nên phúc lộc đầy nhà. Tý có tài lộc dồi dào, gia đạo yên ấm, nhiều tin vui đến nhà. Người tuổi này chăm chỉ làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Sau nhiều ngày tháng nỗ lực, phấn đấu, người tuổi Tý làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, thuận buồm xuôi gió. Họ cũng nhận được thêm cơ hội mở rộng kinh doanh, hứa hẹn sinh lời.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi, họ luôn sống độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai và không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Tuổi Mão được xem là những người không ngừng cầu tiến, vì vậy họ không để cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Tuổi Mão luôn suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống để bản thân luôn được bảo toàn.

Tử vi lúc 20h ngày 20/10: 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, dễ xây nên cơ ngơi khủng, hưởng phú quý vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì từ giai đoạn này sẽ phát tài bất ngờ, càng đầu tư càng thu được nhiều lợi nhuận. 

Tuổi Mùi

Con đường tài lộc của người tuổi Mùi trong lúc này khá hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình. Cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu.

Tử vi lúc 20h ngày 20/10: 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, dễ xây nên cơ ngơi khủng, hưởng phú quý vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng có lời từ việc đầu tư buôn bán. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài. Tuy nhiên, dù có tham công tiếc việc đến mấy, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân, đừng quên tập luyện để cơ thể luôn khỏe mạnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Từ giai đoạn này tin vui liên tiếp đến với 3 con giáp dưới đây, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống thăng hoa không ngừng.

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