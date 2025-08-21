Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hạnh phúc, viên mãn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên tốt đẹp hơn nhờ vào sự vun vén tình cảm mỗi ngày của cả hai.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra có tiến triển hanh thông và suôn sẻ. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi này được duy trì hài hòa, tốt đẹp nên mang lại những cơ hội làm ăn tiềm năng cho bản mệnh. Nguồn thu nhập rủng rỉnh giúp cho con giáp này có cơ hội cải thiện nguồn tích lũy của mình.

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ đủ đường trong hôm nay. Người tuổi này nhanh chóng đạt kết quả tốt trong việc kinh doanh, hợp tác do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt. Con giáp này còn có thể cải thiện thu nhập cá nhân nhờ vào công việc tay trái của mình cộng với sự giúp đỡ của Thiên Tài.

Chuyện tình cảm vượng sắc. Kim - Thổ tương sinh giúp bạn và người ấy gặp nhiều chuyện vui trong chuyện tình cảm. Bạn và đối phương đã làm lành với nhau sau khi tháo gỡ được khúc mắc, hiểu lầm do có sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên tốt đẹp và “thuận buồm xuôi gió”. Sự nâng đỡ của Chính Quan giúp người tuổi này gặp khá nhiều vận may trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, điều này còn giúp cho bản mệnh nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh, dư dả nên có thể thoải mái, an tâm hơn trong việc chi tiêu cá nhân.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ vô cùng đẹp đẽ, tươi sáng. Bạn là một người khá may mắn vì luôn có một bờ vai vững chắc làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Người độc thân khá thích thú với chuyện yêu đương nên đã chấp nhận lời tán tỉnh của một ai đó.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút không được hanh thông và trắc trở trong ngày thứ Năm này. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều gặp đủ rắc rối phức tạp. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết cách kiểm soát sự tức giận, nóng nảy của mình sẽ giúp cho mọi chuyện được tốt đẹp trở lại.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này có thể sẽ gặp phải một chút rắc rối và điều không vui. Thậm chí, tiểu nhân phá báo hiệu chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy có thể bị kẻ thứ ba phá hoại. Nếu không đủ quan tâm chân thành thì cả hai khó có thể tiếp tục đi cùng nhau.



Tử vi cho biết công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút không được hanh thông và trắc trở trong ngày thứ Năm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn sẽ lên xuống thất thường. Con giáp này bất an khi nguồn tài chính của mình bất ổn, do đó hãy xem lại cách chi tiêu để lên kế hoạch tiết kiệm hợp lý, khoa học cho mình.

Thêm nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng trở nên kém hẳn hơn trước. Các cặp đôi đang yêu nhau khó tìm được tiếng nói chung do chịu tác động của Mộc khắc Thổ. Cả hai hãy nên dành thời gian nói chuyện với nhau để gỡ bỏ những khúc mắc đang tồn tại.

Tuổi Tỵ

Trong ngày thứ Ba này, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối khó khăn, trở ngại. Người tuổi này gặp chút thử thách trong quá trình làm việc do có Tỷ Kiên xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh có thể gặp phải ngáng trở của đồng nghiệp khi làm việc chung với nhau. Do đó, con giáp này cần phải xem xét lại cách tiết kiệm của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không được khả quan. Bạn là người thường có xu hướng áp đặt mong muốn của mình lên người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng mối quan hệ này khó có thể duy trì được bền lâu.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Công việc hiện tại của người tuổi này không quá nhiều nên có thể dành thời gian tập trung vào việc mở rộng mối quan hệ xã giao. Đồng thời, bản mệnh đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ có tài quản lý và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Nếu muốn gia tăng nguồn thu nhập, con giáp này cần lên kế hoạch kiếm tiền từ công việc tay trái trong thời gian sắp tới.

Vận trình tình cảm bắt đầu vượng sắc. Đời sống vợ chồng hạnh phúc, hòa hợp là kết quả của sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía. Người độc thân nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người mà bạn cũng quen biết.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ đến bất ngờ. Gặp thời cơ tốt nên bản mệnh có thể phát huy được khả năng làm việc của mình. Việc từng bước gặt hái thành tựu đã và đang tiếp thêm cho bản mệnh động lực để bắt tay vào các dự định trong tương lai.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ gặp nhiều điều may mắn trong ngày này. Các cặp đôi sớm tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau. Người độc thân dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nên dễ dàng tìm được người phù hợp với mình.



V ận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này khó lòng tập trung để hoàn thành tốt công việc được giao do tâm tình bất ổn vào ngày này. Dó đó, bản mệnh lập tức hãy chấn chỉnh ngay nếu bản mệnh không muốn gặp rắc rối trong công việc.

Vận trình tình cảm gặp chút rắc rối. Bạn cần thay đổi tính cách tự tin quá mức, kiêu ngạo của mình, đồng thời cũng không nên áp đặt bất cứ điều gì lên nửa kia nếu không muốn mối quan hệ này “sớm nở chiều tàn”.

Tuổi Dậu

Hôm nay, mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối ổn định. Người tuổi này đang kiểm soát khá tốt cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng trong quá trình làm việc. Vậy nên, con giáp này không cần lo lắng vấn đề về chi tiêu nhờ có tài quản lý cũng như trí thông minh sẵn có của mình.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh lại khá kém sắc. Bạn và nửa kia liên tục nảy sinh mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Người độc thân bị gia đình thúc ép về chuyện hôn nhân nhưng bản thân vẫn chưa có dự định đó.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và đón nhận nhiều tin vui, may mắn. Người tuổi này dễ dàng tạo dựng uy tín cá nhân của mình trong quá trình làm việc do có Tam Hợp nâng đỡ. Ngoài ra, dù làm trong lĩnh vực nào thì bản mệnh cũng có thể phát triển nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này sẽ bình yên hạnh phúc. May mắn là con giáp này luôn có một người thấu hiểu mình ở cạnh mọi lúc mọi nơi. Sau những sóng gió và áp lực trong cuộc sống, người tuổi Sửu liền trở về nhà với mong muốn tìm lại chút cảm giác bình yên.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra có biến động trong ngày hôm nay. Người tuổi này có thể gặp một vài khó khăn trong công việc vào thứ Hai, nhưng may mắn thay, bản mệnh có thể giải quyết việc này một cách triệt để nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Nguồn thu nhập dư dả, dồi dào từ công việc chính giúp con giáp này có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn trước đây.

Song, vận trình tình cảm kém sắc. Bạn cần dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình hơn để đối phương không có cảm giác bị bỏ rơi. Nỗi buồn về tình cảm kéo dài khiến cho bạn chẳng mấy hứng thú với chuyện tình yêu như trước.



Sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra có biến động trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.