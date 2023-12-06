Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 6/12/2023: Sửu phú quý tràn trề, Thân tài lộc dồi dào, Mùi tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 06:33

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hôm nay 3 tuổi sau được cát tinh chiếu rọi, tiền bạc bất ngờ tìm đến, cần chuẩn bị sẵn cho cơ hội vượng phát.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu đã phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như bao con giáp khác. Tuy nhiên, bản mệnh vốn mạnh mẽ, có thể sớm tìm ra phương phướng, vượt qua thử thách. Thời gian sắp tới, con giáp này có thể gặp may mắn. Mọi công sức, nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 6/12/2023, người tuổi Sửu có nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, bản mệnh đều có thể cảm nhận được sự chuyển biến tích cực, rất đang mong chờ. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể kiếm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu như may mắn, công việc suôn sẻ, tuổi Sửu có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Thời gian này, tuổi Sửu không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định, tài vận dồi dào.

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 6/12/2023: Sửu phú quý tràn trề, Thân tài lộc dồi dào, Mùi tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay thế mạnh về lãnh đạo rất cao.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân phân chia và bố trí kế hoạch chuẩn xác.

Tình cảm: Tình cảm gợi ra nhiều kỹ năng mới, cả hai cùng học hỏi nhau. 

Tài lộc: Bạn đang chăm chỉ, và hoàn thành mục tiêu tài chính.  

Sức khoẻ: Bản thân mất thời gian vào những việc không phù hợp cho sức khỏe của bạn.

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 6/12/2023: Sửu phú quý tràn trề, Thân tài lộc dồi dào, Mùi tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi dễ bị kẻ xấu bụng ghen ghét. Những thành tích con giáp này gặt hái được khiến kẻ tiểu nhân chướng mắt và tìm cách hạ thấp uy tín của bản mệnh.

Tuổi Mùi phải luôn cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, bởi không phải ai tốt với bản mệnh cũng là thực lòng. Tốt nhất, bản mệnh nên hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng và tránh tin lầm vào những lời nịnh bợ.

Về mặt tình cảm, con giáp này được nhiều người khác giới tiếp cận và đây hẳn là dấu hiệu không tốt đối với những người đã lập gia đình. Bản mệnh cần nhắc nhở mình giữ khoảng cách thích hợp, đừng thả trôi bản thân trong những thú vui.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 6/12/2023: Sửu phú quý tràn trề, Thân tài lộc dồi dào, Mùi tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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