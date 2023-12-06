Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 6/12/2023 (nhằm 24 tháng 10 âm lịch): Tỵ có bước tiến đáng mừng, Thân làm ăn vượng phát, Ngọ được thời đổi vận

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 3/12/2023 mang đến dấu hiệu tích cực trên phương diện xã giao của tuổi Tỵ. Bản mệnh cởi mở, nhiệt tình nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Hôm nay, dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được nhiều người chủ động giúp đỡ.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài phòng, giường ngủ và bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bản mệnh cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách, có thể đó chính là người bản mệnh chờ đợi đã lâu.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tự giải quyết những khó khăn của bản thân.

Công việc: Người tuổi Ngọ đối mặt với công việc một cách tự tin và tập trung, không muốn việc riêng ảnh hưởng đến quyết định công việc của bạn.

Tình cảm: Tình yêu của bạn không có nhiều mâu thuẫn, cả hai thường dành thời gian cho nhau.

Tài lộc: Có thể bạn nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc một cơ hội đầu tư, hãy nắm bắt đúng lúc.

Sức khoẻ: Hãy duy trì sức khỏe bằng cách đi bộ và tập thể dục thường xuyên cùng người thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.