Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023 (20 tháng 8 âm lịch): Tuất hình tài chính khá lạc quan, Sửu tiền ào ào vào túi, Hợi yên tâm hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi ngày 4/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đôi khi có thái độ không đúng với thực tế.

Tình cảm: Tình cảm cả hai chia xa nhiều năm, tuy nhiên bạn đã có những bước tiến mới trong tình cảm.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn thường xuyên làm những việc không cần thiết, cố giữ cho tinh thần tỉnh táo.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá lạc quan, nên tiếp tục phát huy.

Sức khoẻ: Thường tập trung luyện tập thể thao vào buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng thích nghi với môi trường rất tốt. Bản mệnh đi đâu cũng có người yêu quý. Con giáp này biết rõ năng lực của mình và biết phát huy năng lực thế nào để đạt được thành quả tốt nhất.

Tử vi nói rằng ngày 4/10/2023, tuổi Sửu sẵn sàng bắt tay vào những công việc, dự án mới. Bản mệnh không bí bó buộc bởi những suy nghĩ cũ mà luôn có sự sáng tạo. Con giáp này có sự hiểu biết và tính toán kỹ lưỡng nên không bị nao núng khi đứng trước những thứ không diễn ra theo kế hoạch. Hiệu quả công việc của người tuổi Sửu liên tục tăng. Điều này mang lại nguồn thu nhập tương đối tốt cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 4/10/2023, tuổi Hợi làm việc hiệu quả và giành được nhiều thành công trong những nhiệm vụ được giao. Con giáp này cũng có cơ hội thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phát hiện thêm khả năng tiềm ẩn.

Tuy nhiên tình duyên kém vượng. Đôi lứa ngày càng dành ít thời gian cho nhau nên khó tránh xảy ra mâu thuẫn. Đã vậy đối phương không hiểu và thông cảm cho bản mệnh, những mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Con giáp này có cái tôi quá lớn nên không thèm hòa giải mà kệ cho mọi chuyện diễn tiến.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.