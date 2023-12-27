Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 27/12/2023 (nhằm 15 tháng 11 âm lịch): Sửu vận trình lên hương, Mão tiền về chật túi, Dần ngồi mát hưởng phước

Tình cảm: Tình yêu dù có ít thời gian ở cạnh nhau, nhưng bạn vẫn có thói quen quan tâm người yêu một cách tinh tế.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc dù chưa có những cản trở nhất định, nhưng bạn luôn có cách giải quyết thoả đáng.

Tài lộc: Rất giỏi kiếm thêm thu nhập, cân bằng được các khoản chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Không nên luyện tập thể thao quá độ, không tốt cho sức khoẻ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống trong tình thương yêu hòa thuận, Mão luôn được cấp trên ủng hộ, được Phật bảo vệ, ban tặng vô số may mắn trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao dù “cô ấy rất cô đơn” nhưng không ai có thể bắt nạt hay làm hại Mao. Có vận mệnh tốt và được cát tường phù hộ, tương lai vận mệnh của Mao ngày càng rực rỡ, không lo thiếu tiền.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư 27/12/2023 là thời điểm tam hợp của những người sinh năm Mão nên tình duyên, gia đình và tài lộc đều viên mãn. Đặc biệt, nhờ phước lành trên, người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng giải độc đắc, có thể lên tới hàng tỷ USD chỉ trong một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư 27/12/2023, tuổi Dần đang phân vân về nhu cầu cân bằng giữa bản thân và đời sống xã hội. Con giáp này đang bị bối rối khi không thể xác định được bao nhiêu thời gian dành cho bản thân và các mối quan hệ là đủ. Bản mệnh được khuyên nên dành sự ưu tiên cho gia đình.

Ngày mới mang lại những ý tưởng hay ho để bản mệnh áp dụng vào công việc và cuộc sống. May mắn là một người có kinh nghiệm hỗ trợ nên các bước thực hành của con giáp này bớt đi những khó khăn.

Để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống ngoài việc sắp xếp lại cách thức làm việc, tuổi Dần vẫn nên dọn dẹp và bỏ đi những món đồ không cần thiết. Khi đó bản mệnh mới có đủ năng lượng để tâm trí luôn cảm thấy thảnh thơi, tập trung hơn cho công việc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.