Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 25/10/2023 (nhằm 11 tháng 9 âm lịch): Ngọ lật ngược số mệnh, Tỵ khổ mấy cũng giàu, Thân tài lộc ngập nhà

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 25/10/2023 hôm nay, tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi. Bạn mệnh hiền hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và lại cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp hướng đi thích hợp.

Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận, bản mệnh xứng đáng được hạnh phúc.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Con giáp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 10, nhiều phương diện trong cuộc sống của người tuổi Tỵ có sự khởi sắc. Công việc vất vả nhiều áp lực nhưng lại mang lại thành quả xứng đáng với công sức mà bản mệnh bỏ ra.

Tài vận của tuổi Tỵ tăng lên, tình hình kinh doanh lý tưởng. Khi tiền vào túi, con giáp này không nên lơ là. Bản mệnh cần quản lý tiền một cách hợp lý để gia tăng tích lũy cho tương lai.

Ngoài công danh như ý, tiền tài thịnh vượng, chuyện tình cảm của tuổi Tỵ trong giai đoạn này cũng êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 25/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay đạt được kết quả tốt, đạt nhiều chiến thắng trong công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có nhiều chiến lược hấp dẫn dành cho đối tác, bạn nhận được sự tin tưởng từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm bạn dạt dào, luôn rõ ràng trong từng khoảnh khắc.

Tài lộc: Tinh thần quyết liệt trong quá trình đầu tư, bạn thể hiện rõ sự hiểu biết của bản thân để mang lại lợi nhuận cao.

Sức khoẻ: Tinh thần kiên cường, làm việc tập trung cao, sức khỏe luôn ở trạng thái tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.