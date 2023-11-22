Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 22/11/2023 (nhằm 10 tháng 10 âm lịch): Tý tài vận thăng hoa, Mão số mệnh phú quý, Sửu cả đời giàu sang

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 22/11/2023 hôm nay, tuổi Tý dự kiến sẽ trải qua một ngày đầy hứng khởi, hứa hẹn mang lại những thành tựu đầu tiên từ những nỗ lực đã bỏ ra. Đây sẽ là nền tảng để con giáp này tiếp tục phấn đấu hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia có thể trải qua những khó khăn khi bản mệnh và đối tác không có đủ thời gian dành cho nhau, và khi gặp nhau, có thể xuất hiện những mâu thuẫn.

Ngày này cũng rất thuận lợi cho việc tạo ra các kết nối và xây dựng mối quan hệ. Việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và mở rộng mối quan hệ với người xung quanh được khuyến khích, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần đều dịu dàng, nhỏ nhẹ, biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ bình tĩnh, kiên định, nhanh trí và thông minh.

Người tuổi này không mơ mộng viển vông mà sống khá thực tế. Họ xuất thân nghèo khó nên không ngừng vươn lên. Ngoài ra, con giáp này cũng trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Đúng hôm nay 22/11, người tuổi Mão có tài vận dồi dào, họ được quý nhân phù trợ nên công việc có nhiều điểm sáng. Một số con giáp tuổi Mão sẽ xin được công việc mới. Trong khi một số người khác làm ăn buôn bán phát đạt, gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng.

Con giáp tuổi này sẽ gặp cơ hội, vận may bất ngờ. Việc lựa chọn đúng cơ hội phù hợp với bản thân sẽ giúp họ ngày một thăng hoa, tỏa sáng trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, con giáp này cần cẩn trọng và tập trung trong công việc. Một chút lơ là có thể khiến họ mắc sai sót, phải gánh chịu hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu chủ động làm chủ công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc là một người chủ động hoàn thành mục tiêu công việc.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa có những bất ngờ lớn, nhưng bạn lại có cách cho đối ​​phương nhiều bất ngờ.

Tài lộc: Mức hoàn những lần chi tiêu chưa có nhiều, bạn nên chỉn chu trong chi tiêu.

Sức khoẻ: Luôn nâng cao sức khoẻ mỗi ngày, bổ sung nhiều vitamin cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.