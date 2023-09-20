Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 20/9: 3 con giáp cuồn cuộn tài lộc, tương lai xán lạn, đi đến đâu giàu sang đến đó

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 03:21

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau khổ nạn chuyển phúc tài, sắp có vận may lớn, sớm sở hữu tài sản khủng.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ làm việc rất có chừng mực.  

Công việc: Người tuổi Ngọ vận trình công danh bạn luôn có cách cải thiện, làm việc có chừng mực.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn đôi lúc phụ thuộc vào người ấy, quên mất bản thân mình. 

Tài lộc: Về tài lộc, cải thiện tài lộc, làm việc hanh thông, may mắn có đủ.

Sức khoẻ: Để duy trì sức khoẻ tốt, tinh thần và thể lực cần duy trì đều đặn.

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 20/9: 3 con giáp cuồn cuộn tài lộc, tương lai xán lạn, đi đến đâu giàu sang đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Trong tháng 9/2023, cuộc sống cũng như công việc của tuổi Thân dần có sự khởi sắc, thuận lợi hơn. Con giáp này có thể hiện thực hóa từng ý tưởng của bản thân. Tuy đôi lúc cũng không tránh khỏi sai lầm hoặc gặp những khó khăn nhất định nhưng nhìn chung trong giai đoạn ngày mới (20/9), tuổi Thân sẽ từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức để tiến gần hơn tới thành công.

Con giáp này hội tụ đủ các yếu tố để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Không chỉ có những bước tiến lớn trong công việc, tài lộc của tuổi Thân cũng thăng hoa, hầu bao rủng rỉnh hơn nhiều.

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 20/9: 3 con giáp cuồn cuộn tài lộc, tương lai xán lạn, đi đến đâu giàu sang đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 20/9/2023, tuổi Dần vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Từ công việc đến tật ách tai ương đều được giải trừ tai họa, gặp hung đều hóa cát, bình an vô sự.

Công việc may mắn hơn người, tuổi Dần làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mọi việc khiến bản mệnh đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần.

Vận tài lộc vượng phát. Con giáp này tự làm chủ tài chính và không cần dựa dẫm vào ai. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Vận trình tình cảm cũng êm đẹp, suôn sẻ. Tuổi Dần ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 20/9: 3 con giáp cuồn cuộn tài lộc, tương lai xán lạn, đi đến đâu giàu sang đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ mai trở đi, 3 con giáp dưới đây vận may bùng nổ, tài lộc chạm đỉnh, trong tay không thiếu tiền tiêu vặt.

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