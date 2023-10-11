Tử vi ngày 11/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tài chính kinh tế tăng mạnh.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay tìm việc ráo riết, công việc hiện tại chưa đảm bảo.

Tài lộc: Hạnh phúc khi kinh tế tăng mạnh.

Sức khoẻ: Ăn nhiều món khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong thời gian này, sự nghiệp thăng tiến về mọi mặt. Bản mệnh cũng là người tỉ mỉ và nghiêm túc. Nếu như con giáp này tìm được ngành nghề phù hợp nhất với mình thì sẽ nhanh chóng thành công và kiến được nhiều tiền.

Đúng 11/10, công việc của người tuổi Hợi đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể đạt được mục tiêu lý tưởng, kết quả công việc cũng lạc quan hơn, kiếm được không ít tiền. Người tuổi Hợi có thể sống tốt, chi tiêu rủng rỉnh và có thể làm được điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 11/10/2023, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.