Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023 (22 tháng 8 âm lịch): Sửu đón vận may về phương diện tài lộc, Hợi kinh doanh vượng phát, Thìn tình tiền thăng hoa viên mãn

Tử vi hôm nay ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu phân chia công việc khá đồng đều khi bạn ở vai trò quản lí.

Tình cảm: Tình cảm cả hai phát triển nhiều hơn, dù chưa có nhiều quan điểm chung, nhưng bạn luôn biết cách chia sẻ cùng đối phương.

Công việc: Người tuổi Sửu được làm quản lí, phân chia công việc cụ thể, chi tiết đến từng người.

Tài lộc: Vận trình tài chính thay đổi, có nhiều bất ngờ.

Sức khoẻ: Tích cực trong suy nghĩ, không muốn sức khoẻ xuống dốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vận trình tài lộc vào ngày 6/10/2023 vô cùng rực rỡ. Con giáp này mạnh dạn trong chuyện làm ăn nên việc tìm kiếm khách hàng hay hợp tác đều diễn ra thuận lợi. Nếu có cơ hội, bản mệnh có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Một số người tuổi Hợi đang gặp khó khăn sẽ sớm tìm ra lối thoát. Bản mệnh có thể thuận lợi hiện thực hóa các kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu, thu về thành quả đáng mơ ước. Chỉ cần tập trung vào công việc, không từ bỏ mục tiêu thì tuổi Hợi có thể nắm chắc thành công trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.