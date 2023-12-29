Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 29/12/2023 (nhằm 17 tháng 11 âm lịch): Dần lắm tiền nhiều của, Mão hoan hỉ đón lộc, Thân làm gì cũng phát

Theo tử vi , con giáp này phải chịu tác động của hung tinh nên rất dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của. Tốt nhất là bản mệnh chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy.

Về mặt tình cảm cũng khá trầm lắng bởi người tuổi Dần không chịu bước chân khỏi thế giới của riêng mình. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì bản mệnh sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên.

Dù làm công việc gì, người tuổi Dần cũng cần tập trung, không được lơ là. Cuối tuần, công việc quen thuộc cũng có thể xảy ra rắc rối bất ngờ, nếu mắc lỗi sai, bản mệnh sẽ tốn nhiều công sức sửa chữa.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần cần phải chú ý hơn đến sức khoẻ, tránh làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn và tài lộc ngay từ đầu năm mới Giáp Thìn, cả công việc lẫn cuộc sống đều có nhiều tin vui.

Con giáp này có cái nhìn sâu sắc và nhận thức tinh tế, có khả năng khám phá các cơ hội kinh doanh và kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Đồng thời, sự nghiệp của họ cũng trải qua nhiều thăng trầm và đạt được kết quả nổi bật, khiến lãnh đạo ghi nhận, đề bạt lên vị trí cao hơn.

Cuộc sống của tuổi Mão nhờ đó trở nên thoải mái, dễ chịu hơn, chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều, tiền bạc rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cực kì quan tâm đến những vấn đề nhỏ của người yêu.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân làm việc còn có những sai sót, chú ý kiểm tra công việc nhiều lần.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đủ làm bạn phải bỏ nhiều thời gian gầy dựng, nhưng bạn muốn tìm hiểu thêm người này.

Tài lộc: Cát khi tài lộc hiện tại chưa có nhiều, nhưng bạn biết bồi dưỡng phát triển tiềm năng bản thân

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khỏe của bản thân, hạn chế ăn uống quá nhiều đồ cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.