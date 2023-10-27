Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 27/10/2023 (nhằm 13 tháng 9 âm lịch): Mão được quý nhân phù trợ, Hợi tài lộc thịnh vượng, Tỵ sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 27/10/2023 tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Mão sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến con giáp này chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Tiền bạc có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hòa đồng, tinh thần làm việc trách nhiệm, luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Nhờ vậy, con giáp này luôn được mọi người yêu quý, tin tưởng. Cấp trên không ngại giao cho tuổi Hợi những nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định.

Đúng 27/10/2023, tuổi Hợi khá bận rộn với công việc. Bản mệnh có thể nhận các dự án lớn, điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức. Tuổi Hợi có thể cảm thấy áp lực, mệt mỏi do nhiều công việc dồn đến cùng một lúc. Tuy nhiên, việc bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nỗ lực không ngừng sẽ giúp bản mệnh học hỏi được nhiều điều mới và tiến xa hơn. Nhờ đó, thu nhập của tuổi Hợi cũng tăng lên, tài chính cho tương lai càng thêm vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 17/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tính tình khá thất thường, bạn luôn dành thời cho đầu tư.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc được nhiều người mơ ước, bạn trở thành nhân viên chủ chốt trong công ty.

Tình cảm: Bạn cần suy nghĩ thoải mái hơn, tránh những suy nghĩ gò bó nhau, làm cho cả hai không hạnh phúc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chủ động tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập, dành thời gian học cách đầu tư tài chính.

Sức khoẻ: Chăm lo cổ họng, không nên uống quá nhiều nước đá lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.