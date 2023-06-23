Tử vi hôm nay thứ Sáu ngày 23/6/2023: PHÚC TINH rọi chiếu, 3 con giáp tài vận rực rỡ, thuận lợi trăm bề, vô ưu vô lo, tiền hết lại có

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai tương đối vững vàng. Tử vi nhắc nhở, con giáp này phải sắp xếp lại quỹ thời gian trong ngày để làm việc một cách hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm kém may mắn. Người độc thân khó tránh khỏi những cảm xúc chạnh lòng khi mà xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Dù cố gắng nhiều nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với bạn.

Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Nhờ có Thiên Tài giúp sức, con giáp này dễ dàng tìm kiếm được những khoản bội thu mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió". Người tuổi này có được nhiều cơ hội thăng tiến khi có sự xuất hiện của Chính Ấn. Cùng với đó, cấp trên nâng đỡ nhiệt tình nên bản mệnh làm việc gì cũng hoàn thành sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có thể yên tâm cải thiện tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình thông qua nguồn thu nhập vững vàng trước đó.

Vận trình tình cảm có sự thay đổi. Đây là thời điểm thích hợp mà bạn cần nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời đối diện cũng là cách để giải quyết. Ngoài ra, tình yêu vốn không phải là thứ có thể cưỡng cầu.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Thực Thần xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Cát tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh càng xởi lởi thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư dả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm. Tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai bạn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.