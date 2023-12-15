Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 15/12/2023 (nhằm 3 tháng 11 âm lịch): Thìn giàu to bất ngờ, Tỵ hái lộc mỏi tay, Ngọ ung dung kiếm bạc tỷ

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay hạnh phúc cho bạn những niềm vui bất ngờ.

Tình cảm: Tình cảm qua những ngày khó khăn, cùng nhau nhận nhiều niềm tin.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc trao đổi thuận tiện với mọi người.

Tài lộc: Mức thu nhập có thể không cao, nhưng bạn biết cách vận hành tốt.

Sức khoẻ: Không nên ăn quá khuya, tiêu hoá không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Không chỉ là người có tính cách chăm chỉ, tỉ mỉ và theo đuổi sự hoàn hảo, người tuổi Tỵ còn vô cùng thực tế và biết cách đối nhân xử thế. Thời gian tới, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng của bản thân, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đụng đâu cũng hoá vàng hoá bạc.

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Tỵ luôn khắt khe với bản thân, làm việc chăm chỉ và đấu tranh hết mình để theo đuổi sự hoàn hảo. Và trong giai đoạn này, nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp và họ có thể đạt được hàng loạt thành công, thành tựu.

Tuổi Tỵ nên tiếp tục duy trì thái độ làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ trong giai đoạn này. Đồng thời, con giáo này cũng phải học cách thư giãn và tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Chỉ như vậy họ mới có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Sự chủ động cũng giúp bản mệnh không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai.

Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, con giáp này không ngại tiếp xúc với những khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Cấp trên có thể giao cho bản mệnh công việc để thử thách năng lực trong ngày hôm nay.

Về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc ôn lại những kỉ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.