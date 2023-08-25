Tử vi hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023) của 12 con giáp: Thân giàu bất thình lình, Mùi cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Tuất sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 13:07

3 con giáp này không chỉ may mắn trong tình cảm mà tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến thấy rõ.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hiểu được bản thân, tạo dựng uy tín và sự tin tưởng từ đồng nghiệp.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thân tạo dựng uy tín và sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn luôn biết cách chủ động 

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy dành thời gian chất lượng cùng đối tác. Chia sẻ và lắng nghe sẽ là cách tốt để củng cố gắn kết tình cảm.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng bạn cần tập trung vào việc quản lý và đầu tư thông minh. 

Sức khỏe: Dành thời gian rảnh cho bản thân, thư giãn, du lịch.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023) của 12 con giáp: Thân giàu bất thình lình, Mùi cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Tuất sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ Mùi gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Mùi vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Mùi cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, người tuổi Mùi có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp Mùi tha hồ hốt bạc.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023) của 12 con giáp: Thân giàu bất thình lình, Mùi cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Tuất sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Tuất được đón nhận nhiều may mắn, tốt lành. Con giáp này làm gì cũng tự tin hơn và đó là yếu tố tiên quyết giúp gặt hái được thành công. Nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên thì có thể nhận được rất nhiều trái ngọt.

Tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến thấy rõ, con giáp này không chỉ may mắn trong tình cảm mà chuyện tiền bạc. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc ào ào đổ về nên không phải suy tính quá nhiều về chuyện chi tiêu, cứ thoải mái làm theo ý mình.

Tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở hai người dù lớn đến đâu. Tuổi Tuất sẽ chẳng để quá khứ ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của mình.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023) của 12 con giáp: Thân giàu bất thình lình, Mùi cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Tuất sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ

Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ

Tử vi thứ 6, ngày 26/8 cho thấy, đúng 9 giờ sáng, 3 con giáp này vô cùng may mắn khi được Phật bà che chở, tài vận lên cao. Nếu bit nắm bắt cơ hội thì có thể thu về nguồn lợi lên đến 100 tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.