Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 7/12/2023 (nhằm 25 tháng 10 âm lịch): Dậu tài lộc đủ đầy, Thân ôm tiền trĩu tay, Hợi cập bến giàu sang

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 19/10/2023, 3 tuổi này làm một hưởng mười, cả tháng đại phát, có người còn trả sạch nợ.

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 7/12/2023 (nhằm 25 tháng 10 âm lịch): Dậu tài lộc đủ đầy, Thân ôm tiền trĩu tay, Hợi cập bến giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Ba ngày 7/11/2023, tuổi Thân có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có một ngày làm việc tương đối thoải mái, không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn.

Tình hình tài chính của tuổi Thân cũng đang rất dư dả. Cũng bởi thời gian qua bản mệnh luôn tuân thủ đúng kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu rất tiết kiệm và từ bỏ nhiều khoản mua sắm không cần thiết. Nếu muốn thu nhập cao hơn, bản mệnh có thể tìm công việc làm thêm, kinh doanh nhỏ phù hợp.

Tuy nhiên, con giáp này lại rơi vào tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Bản mệnh khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, không có sự bàn bạc chia sẻ với nửa kia. Có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với cãi vã kịch liệt, kết quả nhận được cũng theo chiều hướng tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 7/12/2023 (nhằm 25 tháng 10 âm lịch): Dậu tài lộc đủ đầy, Thân ôm tiền trĩu tay, Hợi cập bến giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 23/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không được thoải mái khi tình cảm gia đình sắp đặt.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng chứng tỏ năng lực bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn khó tính không muốn tình cảm do gia đình sắp đặt. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, giữ kinh tế vững vàng, không để kinh tế gia đình khó khăn.

Sức khoẻ:Dinh dưỡng bạn nạp đầy đủ, tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng. 

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 7/12/2023 (nhằm 25 tháng 10 âm lịch): Dậu tài lộc đủ đầy, Thân ôm tiền trĩu tay, Hợi cập bến giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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