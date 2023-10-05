Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023 (21 tháng 8 âm lịch): Mùi cát khí tài lộc hanh thông, Tuất chuyển mình đột phá, Dần tăng lương thăng chức ầm ầm

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi rất tỉnh táo, tháo vác công việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất tỉnh táo, luôn nghỉ trước làm sau, hoàn thành tốt kết quả đề ra.

Tài lộc: Ổn thoả nguồn tài chính, không sợ thiếu kinh tế trong các việc cần thiết.

Sức khoẻ: Luôn để bản thân trong trạng thái tỉnh, năng lượng luôn luôn tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này biết cách sống tự lập, biết tận dụng thời cơ để bứt phá mạnh mẽ, tạo dựng sự nghiệp.

Tử vi nói rằng ngày 5/10/2023, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn. Những người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có bước thăng tiến lớn. Người làm ăn kinh doanh nắm được thời cơ mở rộng quy mô làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Dần vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Chẳng những vậy, vận tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Tuy nhiên, đôi lứa nếu không dành thời gian vun vén tình cảm thường xuyên thì tình yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải ở cạnh nhau, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư nhưng vẫn nên dành cho nhau sự quan tâm và ưu tiên cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.