Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023 (21 tháng 8 âm lịch): Mùi cát khí tài lộc hanh thông, Tuất chuyển mình đột phá, Dần tăng lương thăng chức ầm ầm

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 tuổi này thoát hẳn đói nghèo, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, càng làm càng giàu.
- Tử vi 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay
- CẢNH BÁO: Đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, tiêu mãi không hết
Tuổi Mùi
Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi rất tỉnh táo, tháo vác công việc.
Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất tỉnh táo, luôn nghỉ trước làm sau, hoàn thành tốt kết quả đề ra.
Tình cảm: Bạn và người yêu có tính cách cực kì hợp nhau,
Tài lộc: Ổn thoả nguồn tài chính, không sợ thiếu kinh tế trong các việc cần thiết.
Sức khoẻ: Luôn để bản thân trong trạng thái tỉnh, năng lượng luôn luôn tích cực.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này biết cách sống tự lập, biết tận dụng thời cơ để bứt phá mạnh mẽ, tạo dựng sự nghiệp.
Tử vi nói rằng ngày 5/10/2023, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn. Những người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có bước thăng tiến lớn. Người làm ăn kinh doanh nắm được thời cơ mở rộng quy mô làm ăn.
Tuổi Dần
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Dần vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.
Chẳng những vậy, vận tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.
Tuy nhiên, đôi lứa nếu không dành thời gian vun vén tình cảm thường xuyên thì tình yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải ở cạnh nhau, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư nhưng vẫn nên dành cho nhau sự quan tâm và ưu tiên cần thiết.
Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.