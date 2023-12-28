Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 28/12/2023 (nhằm 16 tháng 11 âm lịch): Tý tài lộc bùng nổ, Ngọ tiền tình đủ đầy, Sửu vận may đỏ thắm

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/12/2023 hôm nay, tuổi Tý có thể sẽ đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng. Con giáp này có phần hoang mang nên khó đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Bản mệnh có thể tham khảo ý kiến từ người khác để có nhận định sáng suốt.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, tuổi Tý vẫn chưa thể an tâm. Tình duyên lận đận, con giáp này gặp phải không ít rắc rối, trớ trêu dù còn độc thân hay có đôi có cặp đi chăng nữa. Các cặp vợ chồng ngày càng xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp cả về cảm xúc lẫn sinh lý.

Vận tài chính của tuổi Tý khá ổn định, thu chi được cân đối nên không gặp bất cứ khó khăn nào. Một số người sẽ có thêm một khoản từ công việc làm thêm hay từ những người bạn cũ. Nếu làm ăn chăm chỉ, chắc chắn sẽ có những bất ngờ về tiền bạc mà con giáp này không ngờ tới.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ thường có bản chất tự tin, nhiệt tình và luôn tràn đầy năng lượng. Họ có khát vọng và tham vọng lãnh đạo mạnh mẽ nên không khó để thành công trong cuộc sống, sự nghiệp.

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phất cao như diều gặp gió. Trong công việc, con giáp này có thể gặp những cơ hội mới như một dự án mang tính đột phá hoặc được thăng chức, tăng lương. Giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cấp trên chính là chìa khóa thành công để tuổi Ngọ thành công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và mở rộng mạng lưới quan hệ vì điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bản thân.

Người tuổi Ngọ cần duy trì thái độ lạc quan và cởi mở trong giai đoạn này. Họ nên học cách hợp tác với người khác và phát huy sức mạnh của mình. Đối với những cơ hội mới, con giáp này cần dũng cảm tiến về phía trước, đừng ngại khó khăn và tin vào khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay gặp những cản trở không mong đợi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc vẫn duy trì tính chất công việc tốt, hoàn thiện dần mục tiêu.

Tình cảm: Tình cảm đối với bạn chưa có nhiều niềm vui, gặp nhiều cản trở.

Tài lộc: Luôn có hành động nhân văn trên thương trường, tạo ra thu nhập cao.

Sức khoẻ: Bình ổn, cơ thể dần lấy lại trạng thái cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.