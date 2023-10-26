Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023 (nhằm 12 tháng 9 âm lịch): Mùi sự nghiệp thăng tiến, Tuất được quý nhân hỗ trợ, Dậu thu nhập tăng cấp số nhân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 26/10/2023 hôm nay, tuổi Mùi đang kinh doanh tự do, có nghề tay trái hoặc có doanh nghiệp riêng có nhiều thuận lợi. Con giáp này vốn hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý.

Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay ở mức bình thường. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết ở bên, vậy là đủ, không nên tham lam mưu cầu quá nhiều, sống ở đời nên biết đủ.

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, tuổi Mùi không quá quan trọng hóa vấn đề tiền nong, đầu óc thoải mái. Chính vì tính tình xởi lởi nên con giáp này dễ có lộc, dễ trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên có tiền thì phải biết giữ, đừng có tiêu xài hoang phí kẻo trắng tay rất nhanh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất



Người tuổi Tuất có tính cách năng động, thích học tập những điều mới. Bản mệnh luôn muốn dẫn đầu nên không ngừng phấn đấu.

Tử vi nói rằng trong nửa cuối tháng 10, tuổi Tuất hái lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh. Đây là khoảng thời gian mà con giáp này có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương nhận thưởng. Cuộc sống của người tuổi Tuất trong giai đoạn này khá viên mãn, tiền của đủ đầy, tình cảm êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu yêu mến nhiều người, làm việc có trách nhiệm.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay làm việc trách nhiệm cao, hoàn thành thử thách hơn cả mong đợi.

Tình cảm: Người tuổi Dậu có số đào hoa, nhiều người mến mộ.

Tài lộc: Tài lộc hiện tại đang có nhiều tiến triển, làm việc hết mình.

Sức khoẻ: Sức khỏe tốt là nhờ bạn đã bỏ công sức ăn uống và tập luyện khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.