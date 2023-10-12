Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 12/10/2023 (28 tháng 8 âm lịch): Thân phát tài may mắn, Dậu tỉ mỉ trong mọi công việc, Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay bạn thường xuyên được mọi người quan tâm.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân làm việc luôn được nhiều người quan tâm, giúp đỡ.

Tài lộc: Thận trọng trong cách chia sẻ tài chính cùng mọi người.

Sức khoẻ: Đảm bảo tinh thần luôn vui vẻ, hạn chế nghe những tin tức tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có đầu óc tốt, tương đối khiêm tốn và tỉ mỉ trong mọi công việc. Sự thông minh của bản mệnh không chỉ thể hiện thông qua lời nói mà còn được chứng minh thông qua phong các và hiệu quả làm việc.

Con giáp tuổi Dậu có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần lạc quan. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bản mệnh cũng sẵn sàng đối mặt, không hề có chuyện nản lòng hay thoái chí.

Trong mọi vấn đề, người tuổi Dậu sẽ cân nhắc cẩn thận, chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn.

Đúng 12/10 là lúc mà công việc của người tuổi Dậu đạt kết quả nổi bật. Cuộc sống của bản mệnh ngày càng tốt hơn, có thể tạm biệt những lo toan và đón chào những niềm vui thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/10/2023 hôm nay, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bản mệnh cách giải quyết những vấn đề vốn khúc mắc bấy lâu. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Việc làm ăn cũng có những dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ những quyết định trước đó của bản mệnh là hoàn toàn chính xác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn nắm bắt được xu thế của thị trường, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho bản thân.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.