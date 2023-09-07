Tử vi hôm nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, vận may liên tiếp ập đến, đón tài lộc tứ phương

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay hôm nay mang lại tác động tích cực cho tuổi Dậu. Con giáp này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ những đóng góp từ trước đến nay cho tập thể. Bản mệnh có thể được giao cho nhiệm vụ trọng đại.

Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia cũng đang rất hòa hợp. Hai người luôn bị thu hút bởi những ưu điểm của đối phương. Con giáp này cảm thấy đó không những là người mình yêu mến, mà còn là động lực để mình hoàn thiện bản thân.

Vận trình tài chính của tuổi Dậu khá ổn định bởi bản mệnh đã biết chi tiêu có kế hoạch hơn. Nếu cứ tiết kiệm như vậy, bản mệnh sẽ dành được cho mình một khoản kha khá. Hãy học hỏi và tìm cách đầu tư đúng chỗ, khoản tiền ấy sẽ còn phát triển hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có óc sáng tạo không giới hạn. Họ là tuýp người thích khám phá, trải nghiệm, đặt chân đến những vùng đất mới.

Không chỉ thế, Ngọ còn có trái tim nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Nhờ vậy, con giáp này tích được rất nhiều công đức, duyên lành. Trời cao sẽ ban cho Ngọ vô số vận may hiếm có khó tìm, khiến họ muốn nghèo cũng không được, cứ thế mà giàu sang một đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn, tìm đúng hướng đi mới cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công việc luôn tìm kiếm lối đi riêng, hôm nay bạn đã bước đầu thành công.

Tình cảm: Hôm nay đừng vì người khác mà làm bản thân mệt mỏi, hãy tận hưởng thời gian bên cạnh người bạn yêu.

Tài lộc: Tiền bạc không giúp bạn thoải mái hơn, khi có nhiều tiền bạn cần học cách cải thiện nó rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Bạn đang có sức khỏe ổn định, làm việc gì cũng cân nhắc cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.