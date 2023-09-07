Tử vi hôm nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn ùn ùn kéo đến

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng cho tương lai rất nhiều, nhưng người đồng hành thường làm bạn thất vọng.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại làm cho bạn thường thất vọng, tình cảm đong đầy, nhưng khó nắm giữ.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh thăng tiến tốn, được cấp trên đề bạt vị trí cao trong công ty.

Tài lộc: Tiền bạc cần được chỉn chu từ trong túi, không nên quá xem thường những người thường vay mượn bạn.

Sức khoẻ: Trời mưa dễ cảm, nên có thuốc phòng ngừa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sự che chở của cát tinh nên 7/9 vận trình khá vượng. Con giáp này tìm được nguồn cảm hứng và động lực để làm việc. Khó khăn không thể cản được bước tiến của tuổi Ngọ trong giai đoạn này. Bản mệnh cảm thấy tinh thần hăng say, hào hứng, không ngại cống hiến cho công việc.

Vấn đề tài chính của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh kiếm được kha khá trong giai đoạn này nhờ năng lực của bản thân. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức mà tuổi Ngọ đã bỏ ra trong giai đoạn qua. Bản mệnh có thể yên tâm về tình hình tài chính, cuộc sống không có nhiều vấn đề phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Tỵ rất giỏi thích ứng trong công việc, vì thế, chẳng bao giờ ngại ngùng khi phải tiếp xúc với những công việc mới. Đây là nguyên nhân khiến mọi người rất yên tâm khi đặt trọng trách lên vai bản mệnh.

Tình cảm giữa tuổi Tỵ và nửa kia cũng tiến triển rất tốt đẹp, một phần là nhờ bản mệnh luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng. Chẳng bao giờ bản mệnh cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời có cánh với người mà mình yêu thương.

Người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc với người mình thầm mến từ lâu. Thái độ chân thành của bản mệnh chắc hẳn sẽ khiến cho đối phương rất cảm động, thậm chí dành cho bản mệnh một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.